Der Schock nach them gewaltsamen Tod der zwölfjährigen Luise sitzt weiter tief. In Freudenberg soll es am Mittwoch eine Gedenkfeier geben. Minister-president Wüst kam am Samstag.

Abschied von der getöteten zwölfjährigen Luise aus Freudenberg: In der kleinen Stadt im Siegerland soll am kommenden Mittwoch eine Gedenkfeier für das Mädchen stattfinden. Alle, die teilnehmen möchten, gezien in de Aula van de Esther-Bejarano-Gesamtschule eingeladen, heißt es in einer am Samstag in der “Siegener Zeitung” veröffentchten Traueranzeige. “Het is een groot succes, het is een onbegonnen zaak om te beginnen. Voor ons is de wereld nog steeds”, steht neben een van de foto’s van de mensen, die voor elke Woche gewaagd zijn om Leben gekommen oorlog.

Gedenkfeier im für getötete Luise in Freudenberg



Dat Herinneringsbeurs wordt op 22 maart om 18.00 Uhr “im engen persönlichen Kreis” begonnen. Ze kunnen ook Audiostream in de Gesamtschule gebruiken en kunnen in de Aula worden gevolgd, naar de Anzeige-hervorgeht. “Wir bitten sehr um Verständnis, dass die Familie und Freunde Luise dort in Ruhe auf ihrer letzten Reise begleiten möchten.” Een Polizeisprecher zei, man wolle mit onem Einsatz dafür soorgen, dass die Trauerfeier nicht gestört.

Twee weken en 13 jaar kunnen andere mensen de Gewalttat gestanden. Mit mehreren Messerstichen sollen sie Luise in der vergangenen Woche nach bisher bekanntgegebenen Erkenntnissen am Samstag (11. März) in een afgelegen Wald an der Grenze von Rheinland-Pfalz en Nordrhein-Westfalen getötet haben. In der Traueranzeige ist bei Luises Lebensdaten der “12.03.2023” als Todestag angeben.

Die Kirche in Freudenberg is een van de meest snelle manieren om mensen te helpen, maar nog steeds om te traueren en te verbeteren. Minister-president Hendrik Wüst kam am Samstag in de Kirche, um sich in een dort ausliegendes Kondolenzbuch einzutragen. Der NRW-Regierungschef sprach auch kurz mit vier Seelsorgerinnen en Seelsorgern en dandeke sich für ihren Einsatz. Unmittelbar nach Bekanntwerden des Vorfalls hatte sich der CDU-Politiker bestürzt gezeigt over den Tod des Madchens. “Es seeht einem den Boden unter den Füßen weg.”

“Fassungslosigkeit über den Tod”



Die Kirchengemeindigde kennis, im Rahmen een regelgevende Gottesdienstes en diesem Sonntag (19.3.) “unserer Fassungslosigkeit über den Tod von Luise eensonderen Raum zu geben.” Die Predigt stopt der Superintendent des Evangelischen Kirchenkreises Siegen, Peter Thomas Stuberg. Dieser hatte vor einigen Tagen im WDR von einer “Schockstarre” gesproken, aus der man miteinanders versuchen müsse herauszukommen. Die Gedanken en Gebete seien bei der Familie des getöteten Kindes.

politie en staatsanwaltschaft stopten sich in dem Fall mit Information zum Hintergrund, zu den mutmasslichen Täterinnen and möglichen Motiven sehr bedeckt and verweisen auf den Persönlichkeitsschutz. Die Mädchen sind wegen uw Kindesalters noch nicht gedeffähig en konnen nicht vor Gericht gestellt worden. Die Ermittler waarschuwt voor Spekulationen vor allem in de sociale media, “die sich nicht mit dem actuellen Stand der Ermittlungen decken”, en baten, sich daran nicht zu beteiligen. Die tatverdächtigen Mädchen haben Freudenberg nach Angaben des Kreises Siegen-Wittgenstein inzwischen gemeinsam mit ihren Familien verlassen. Als u zich bezighoudt met het onderbreken van de huizen.

wauw

gegevensbeschermingsautoriteit