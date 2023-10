ZEITmagazin ONLINE: Frau Neubauer, in den letzten Wochen hat sich der internationale Account von Freitage für die Zukunft aufgefallen durch Äußerungen, die das Leid der Israelis verharmlosten. Den Medien wurde generell Manipulationssucht vorgeworfen. Greta Thunberg postete ein Bild von sich mit einem Schild mit der Aufschrift „ „Steht an der Seite von Gaza“ steht. Viele Menschen in Deutschland forderten daher, sich zu distanzieren. Wie geht es dir?

Luisa Neubauer: Es ist derzeit schwierig, ein Aktivist zu sein. Und es ist offensichtlich, dass viele Dinge auseinanderfallen. Das ist nicht nur politisch problematisch, sondern auch persönlich schmerzhaft. Viele Menschen haben in den letzten Tagen wahrscheinlich diese Erfahrung gemacht: Die Situation beeinträchtigt die persönlichen Beziehungen. Meine Haltung gegen Antisemitismus ist jedoch klar.