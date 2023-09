CNN





Die spanische Regierung hat einen Rückschlag erlitten, als sie versuchte, den angeschlagenen Fußballchef Luis Rubiales wegen des ungewollten Kusses, den er der spanischen Nationalspielerin Jennifer Hermoso gegeben hatte, von seinem Posten zu entfernen.

Das spanische Sportschiedsgericht (TAD) stimmte am Freitag der Eröffnung eines Verfahrens gegen Rubiales zu, wies jedoch das Argument der Regierung zurück, dass seine Straftaten „sehr schwerwiegend“ seien, wodurch seine sofortige Suspendierung verhindert und die Minister gezwungen wurden, stattdessen das Tribunal zu bitten, dies zu tun.

Der Minister für Kultur und Sport, Miquel Iceta, sagte auf einer Pressekonferenz am Freitag, dass er eine gesonderte Beschwerde beim TAD einreichen und die Entfernung von Rubiales von seinem Posten fordern werde, bis die Ermittlungen abgeschlossen seien.

Diese Entwicklung kommt zu einem Zeitpunkt, an dem der Druck auf Rubiales weiter zunimmt, seit er Hermoso nach dem Sieg Spaniens bei der Frauen-Weltmeisterschaft am 20. August ungewollt geküsst hat.

Rubiales wurde am Samstag von der FIFA, dem globalen Fußballverband, für 90 Tage von allen fußballbezogenen Aktivitäten suspendiert, obwohl ihm letztendlich auch eine Sperre durch den Hohen Sportrat (CSD) der Regierung drohen könnte.

In einer am Dienstag veröffentlichten Regierungserklärung hieß es, Rubiales habe beim WM-Finale „inakzeptables Verhalten“ an den Tag gelegt und bezeichnete seine Handlungen als „sehr schwerwiegende“ Verstöße gegen das Sportgesetz des Landes, was TAD nun zurückgewiesen hat.

Anfang dieser Woche forderten alle 19 Regionalpräsidenten des spanischen Verbandes den Rücktritt von Rubiales und boten gleichzeitig einstimmig ihre Unterstützung für den Interimspräsidenten Pedro Rocha an, der nach Rubiales‘ Suspendierung durch die FIFA seine Rolle übernommen hatte.

Rubiales hat zugegeben, dass er beim Küssen von Hermoso einen Fehler gemacht hat, behauptet aber, dass die Tat einvernehmlich gewesen sei.

Hermoso sagt, sie habe nicht erlaubt, geküsst zu werden, und fühle sich durch Rubiales‘ Handlungen verletzt.

In einer Erklärung vom vergangenen Freitag sagte die Fußballmeisterin, dass sie zu keinem Zeitpunkt einem Kuss zugestimmt habe, und schrieb in den sozialen Medien: „Ich fühlte mich verletzlich und Opfer einer impulsiven, sexistischen, deplatzierten Handlung ohne meine Zustimmung.“ Teil.“

Hermoso sagte auch, dass die Erklärung des RFEF-Präsidenten zu dem Vorfall „kategorisch“ falsch sei und fügte hinzu: „Ich möchte wie schon zuvor betonen, dass mir dieser Vorfall nicht gefallen hat.“

Der Druck auf Rubiales, von seinem Amt als RFEF-Präsident zurückzutreten, hat sich nur noch verstärkt, seit er sich während einer Rede auf der außerordentlichen Generalversammlung des Verbandes am vergangenen Freitag auf dramatische Weise weigerte, dies zu tun, und versprach, „bis zum Ende zu kämpfen“.

Während der Rede bezeichnete Rubiales den Kuss als „gegenseitig“ und sprach von „ungerechten“ Kampagnen und „falschem Feminismus“.

„Ich werde nicht zurücktreten“, sagte er während der knapp 30-minütigen Ansprache mehrmals mit Nachdruck.