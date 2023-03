Die Nachricht leest zunächst aufhorchen: Iran Außenminister Amirabdollahian behauptet, sein Land und the USA seien über einen Austausch Gefangener einig. Wenig später wijdverspreid over de US-pagina. Außenamtssprecher Price macht dem Iran dagegen schwere Vorwürfe.

De VS hebben Angaben aus dem Iran über one angebliche Vereinbarung zum Austausch von Häftlingen mit Nachdruck zurückgewiesen. “Erklärungen Iraanse Beamter, es sei eine Vereinbarung über den Austausch von Gefangenen worden beïnvloed, sind eine weitere besonders grausame Lüge, die das Leid der Familie nur noch vergrößert”, erklärte der Sprecher des Außenministeriums in Washington, Ned Price.

Zuvor hatte Irans Außenminister Husseiin Amirabdollahian gesagt: “Bezüglich eines Gefangenenaustauschs sind wir in den letzten Tagen mit den USA zu einer Einigung komommen.” Schon in de nächsten Tagen sei in Austausch möglich. Beide staten hebben een overeenkomst met elkaar gesloten.

Der Iran heeft zich in vele landen van het land gevestigd onder de vorm van spionage of andere verstöße tegen de nationale veiligheid. Menschenrechtler bekritiseert de vaak hinter verschlossenen Türen verhandelde Verfahren als oneerlijk. De islamitische republiek heeft veel dorpen, Ausländer als Geiseln gefangenzuhalten. Der Sprecher des US-Außenministeriums concrete: “Wir arbeiten unermüdlich daran, die Freilassung der drei zu Unrecht inhaftierten Amerikaner im Iran zu erreichen.”

Zu de kanntesten US-Häftlingen im Iran gehört der Geschäftsmann Siamak Namasi, van beide Staatsbürgerschaften hoed. Der 51-jarige oorlog 2015zusammen mit seinem Vater inhaftiert en dann zu zehn Jahren Haftwegen Spionage verurteilt. Bagher Namasi-kam 2022 in Rahmen een van de meest gebruikte landen in de VS vrij. Sein Sohn sitzt jedoch immer noch im berüchtigten Ewin-Gefängnis in der Hauptstadt Teheran.