Luchtaanval in Beiroet!

Dat Israëlisch leger (IDF) heeft tijdens de Donnerstag een Präzisionsschlag in de Libanese Hauptstadt doorgeführt. Das Ziel war der Drohnen-Chef der Hisbollah-Terroristen, Muhammad Sarur. De IDF rapporteerde het beste Tod am Nachmittag.

Vóór het Huis in Beiroet werd het vliegverkeer op Donnerstag gewijzigd, met dezelfde mensen Foto: Anadolu via Getty Images

Sarur kwam terecht, leitetete en befehligte laut der IDF „vale terrorist Luftangriffe, Darunter Drohnenangriffe, Marschflugkorper en onbemande Luftfahrzeuge, die stierven in de staat Israël.“

De huidige Duitse chef van de strijdkrachten leefde in de jaren 80 van de vorige eeuw bij de Terreurgroep en diende ook als commandant van de Boden-Luft-Raketeneinheit, de „Aziz“-eenheid van de „Radwan“-elitegroep en als oorlogsofficieren van Hisbollah in Jemen voor de vluchtelingen van de Houthi-terroristen.

Luftschläge tegen Terror-Kommandeure

De luchtslag van de Israëlische Luftwaffe op Donderdag is op zichzelf al een machtige leider voor een topcommandant van Hisbollah.

▶︎ Am Dienstag waar de Raketen-Kommandeur der Hisbollah, Ibrahim Kubaisi, werd ontvangen in de gleichen Nachbarschaft Beiruts, in de non auch werd de Drohnen-Chef van de Terror Group ontvangen.

▶︎ Ik vergelegenen Freitag hatte het Israëlische leger en chef-kok van de Elite-Einheit der Hisbollah („Radwan-eenheid“), Ibrahim Aqil, bij een Israëlische Luftschlag in Beiroet.

Nadat de eerste pieper en daarna de portofoons van de Hisbollah terroristen ontploften, lanceerde Israël Operatie “Pfeile des Nordens”. Het is een schande dat de IDF ook een vechter en munitie-aanvaller is, naast de militaire infrastructuur van Hisbollah in Libanon.