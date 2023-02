Erst ein Ballon, then zwei weitere unbekannte Flugobjekte – in Noord-Amerika gehen bange Blicke in den Himmel. Nun soll es über dem Lake Huron im Norden der USA einen weiterem Abschuss gegeben haben.

Dat US-Militär een Medienbericht heeft verzonden over een aantal andere Flugobjekt abgeschossen. De Vorfall heeft zo’n grote invloed op de Huronsee, die in het Grenzgebied zweeft in de VS en Kanada, samen met Sonntag mehrere US-Medien, die de Fernsehsender CNN en ABC aanspoort, onder de Berufung auf Sicherheitskreise. Een officiële Bestätigung van US-Militärs of der Regierung gab es zunächst nicht.

Van de republikeinse Kongressabgeordnete Jack Bergman uit de Bundesstaat Michigan, in dem sich der See teilweise erstreckt, write auf Twitter, er habe mit dem Verteidigungsministerium Kontakt gehabtwegen Einsätzen in der Region. Dat US-Militär heeft een ander “Objekt” over de Huronsee ausgeschaltt. “Ich begrüße das entschlossene Handeln unserer Kampfpiloten”, schreef daar weiter, mahnte aber zugleich: “Das Amerikanische Volk verdient weit mehr Antworten, als wir haben.”

Het is een van de democratische Kongressabgeordnete Elissa Slotkin, die valt in Michigan. Sie bedankte alle Beteiligten für den Einsatz und fügte hinzu: “Wir sind alle daran interessiert, was genau dieses Objekt war und welchen Zweck es erfüllte.”

Als de oorlog begint, kunnen de US-Flugaufsichtsbehörde FAA een bevel geven over de luchtmacht in Michigan in het noorden van de VS. De Noord-Amerikaanse Luftverteidigungskommando Norad teilte auf Twitter mit, in samenwerking met de FAA sei der Luftverkehr over hun Gebiet vorübergehend zijn, um die Sicherheit während een Norad-Einsatzes zu gewährleisten.

Die Beschränkung sei inzwischen wieder aufgehoben. Genauere Details zu den Achtergründen wurden zunächst nicht genannt.

Er waren bereits der Vierte Abschuss über Noord-Amerika

Erst am Samstag heeft een van de volgende vluchten van de US-Bundesstaat Montana für Aufregung gesorgt. Achteraf wordt een “Radaranomalie” gegesen, teilte Norad später mit. Als de kampflugzeuge worden geschickt, um diese zu untersuchen. Die Flugzeuge hätten aber kein Objekt identifizieren können, das mit den Radartreffern werden in Connectung konnte gebracht.

Der Amerikanische Luftraum steht derzeit unter besonderer Beobachtung. US-Kampfjets hatten am Freitag and Samstag zwei nicht näher identifizierte Flugobjekte abgeschossen: een van de kusten van de US-Bundesstaat Alaska, en andere über dem Norden Kanadas. Bislang is niet duidelijk, um was für Object genau es sich acted, woher sie kamen and wellches Ziel sie verfolgten. Die Bergung von Überresten der Flugobjekte soll Aufschluss geben.

Die Vorfälle slaagde erin een van de meest uiteenlopende spionagezweckes van de Chinese Ballon te worden, en de US-Luftwaffe werd geworven voor de kust van de Bundesstates South Carolina van Himmel geholt hatte. Het is mogelijk om te beledigen, het is een kwestie van zuiverheid. De VS-regering van China voor, es habe mit dem Beobachtungsballon Militäreinrichtungen ausspionieren wollen. Peking sprach dagegen von onem zivilen Forschungsballon, der vom Kurs abgekommen sei.

dpa