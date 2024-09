Einen Tag vor Beginn des Münchner Oktoberfests heißt es für die Lufthansa Trachtencrew wieder abheben. Heute starten die Flugbegleiter der Lufthansa von München nach Osaka, am 30. September folgt der Trachtenflug nach Johannesburg. Auch der Trachtenflug ab München zum Oktoberfest ist auf zahlreichen Europa- und Deutschlandstrecken seit vielen Jahren Tradition. Während des Oktoberfests begrüßen auch die Lufthansa Passagierservice-Mitarbeiter im Terminal 2 ihre Passagiere in Tracht. Statt der klassischen Lufthansa-Uniform tragen die Frauen Dirndl und die Männer Tracht.

Die Tracht der Langstreckencrew wurde auch in diesem Jahr wieder vom Münchner Trachtenspezialisten Angermaier entworfen und geschneidert. Wie schon im Vorjahr ist die Kollektion nach „STANDARD 100 by OEKO-TEX“ zertifiziert. Alle Bestandteile und Materialien wurden nachhaltig produziert und verarbeitet.

Fassanstich und After-Wiesn-Drinks in den Stuben

Zum offiziellen Beginn des Oktoberfests heißt es auch in den festlich dekorierten Lounges des Terminals 2: „O’zapft is“. Neben typisch bayerischen Bieren sorgen traditionelle Gerichte für bayerische Stimmung. In den Business- und Senator-Lounges reicht die Auswahl von Von Münchner Kartoffelsuppe über Schweinsbraten bis hin zu Dampfknödeln mit Vanillesauce.

Auch in den beiden First Class Lounges werden feine bayerische Gerichte serviert. Dazu zählen bayerische Entenbrust und süße Oktoberfest-Schmankerl. „After Wiesn Drinks“, wie der „Ginger Shot“, machen nach einem langen Tag fit für den Flug.

Oktoberfest-Schmankerl über den Wolken

Pünktlich zur Oktoberfest-Saison bietet Lufthansa beliebte Oktoberfest-Spezialitäten an Bord ihrer Flugzeuge an. Noch bis Ende September servieren die Crews auf ausgewählten Langstreckenflügen ab Frankfurt und München in allen Klassen bayerische Schmankerl und stimmen Passagiere auf das Oktoberfest ein. Die Auswahl reicht von Brathähnchen über Pilzragout mit Brezenknödeln und gebrannten Mandeln bis hin zu Oktoberfest-Schokoladen. In der Premium Economy und Economy Class gibt es Nürnberger Bratwürste mit Bayrisch Kraut und Kartoffelpüree. Auch Bayerische Creme mit Himbeeren wird in allen Klassen gereicht.

Zum Oktoberfest an Bord gehören auch die passenden Getränke. Neben beliebten bayerischen Bieren wird auf Europastrecken eine weitere Spezialität serviert: Den Lufthansa Cocktail gibt es ab sofort in limitierter Auflage als „„Avionic Wiesn Edition“ – ein Aperitif mit einer Note von saftigem Pfirsich und frischen Zitrusfrüchten sowie einer dezenten Note von wilden Wiesenkräutern und harmonischer Ringelblume.

Das Lufthansa „Oktoberfest über den Wolken“ kann man auch als kleines Souvenir mit nach Hause nehmen. Zahnbürsten und Co. – also alles, was man während des Fluges braucht – werden auf Langstreckenflügen in der Premium Economy, Business und First Class in kleinen Wiesn-Tüten in Herzform ausgegeben, die perfekt für einen Oktoberfest-Besuch geeignet sind.