Lufthansa fliegt aus Kostengründen seltener im Inland

Auch Lufthansa bietet aus Kostengründen weniger Inlandsflüge an. Auch die Zusammenarbeit mit der Deutschen Bahn sei ausgebaut worden, sagte Vorstandschef Carsten Spohr der Deutschen Presse-Agentur. „Ein weiterer Grund sind die hohen Gebühren, die unsere Gäste sowohl am Abflug- als auch am Zielflughafen in Deutschland zahlen müssen.“ Lufthansa hat deshalb einen Kurswechsel vollzogen: „Deshalb setzen wir unsere Flugzeuge auch auf anderen europäischen Strecken immer effizienter und gewinnbringender ein.“

Der innerdeutsche Luftverkehr hinkt laut Statistik des Flughafenverbandes ADV bei der Erholung nach dem Corona-Schock hinterher. Im September betrug die Zahl der registrierten Passagiere auf Inlandsflügen nur 1,9 Millionen. Das waren nur noch 45,3 Prozent des Niveaus im September des Vorkrisenjahres 2019.

Konkurrenten wie Easyjet und Ryanair bieten kaum noch Inlandsflüge an

Auf Europaflügen hingegen seien vier von fünf Passagieren (80,2 Prozent) bereits zurückgekehrt. Gleichzeitig waren Inlandstickets laut Statistischem Bundesamt im August rund 25 Prozent teurer als drei Jahre zuvor.

Die Verbindungen innerhalb Deutschlands werden hauptsächlich von Lufthansa und deren Tochter Eurowings angeboten. Ausländische Wettbewerber wie Easyjet und Ryanair haben sich zurückgezogen. Auch Inlandsflüge werden von Umwelt- und Klimaschutzschützern kritisiert. Lufthansa kooperiert mit der Deutschen Bahn, um mehr Passagiere für Langstreckenflüge auf der Schiene an ihre Drehkreuze zu bringen.