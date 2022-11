Luftgestützte magnetische Vermessung beim Lithiumprojekt Georgia Lake zur Demonstration der ?s

Recharge Resources: Luftgestützte magnetische Untersuchung des Lithiumprojekts Georgia Lake demonstriert ?strukturelle Kontinuität? Die Mineralisierung aus der benachbarten Konzession von Rock Tech wurde eingeleitet. Vancouver, British Columbia ? 7. November 2022 – Recharge Resources Ltd. (?Recharge?) (RR: CSE) (RECHF: OTC) (SL50: Frankfurt) freut sich bekannt zu geben, dass der Helikopter von Prospectair für den Einsatz in einem Helikopter entwickelt wurde

hat am 20. Oktober 2022 einen Liefervertrag mit dem deutsch-kanadischen Unternehmen Rock Tech unterzeichnet, der die Lieferung von durchschnittlich 10.000 Tonnen Lithiumhydroxid in Batteriequalität pro Jahr vorsieht. Die Transaktion, die kurz nach der Ankündigung der beiden Unternehmen erfolgte, eine strategische Partnerschaft zu prüfen, hat einen Wert von 1,5 Milliarden Euro (1,47 Milliarden US-Dollar), hat eine Laufzeit von etwa fünf Jahren und wird genug Lithiumhydroxid für 150.000 Autos pro Jahr liefern, sagten die Unternehmen.

Laut Trading Economics wird Lithium auf dem Spotmarkt für 577.500 Yuan pro Tonne oder umgerechnet 80.374,66 $ pro Tonne verkauft. (4. November 2022).

Die 548 Linienkilometer der luftgestützten Vermessungen umfassen die Kartierung bekannter benachbarter lithiumhaltiger Pegmatitstrukturen, Mobilisierung und Demobilisierung, Unterbringung und Verpflegung, Betankung und Lieferung, Datenerfassung und -verarbeitung. Alle Endergebnisse werden in Abschnitt 4.4 zusammen mit einem NI 43-101-konformen, von der QP unterzeichneten Endbericht präsentiert.

Qualifizierter Experte

Jörg Kleinböck, P.Geo (JMK Exploration Consulting), hat die technischen Informationen geprüft, auf denen Teile dieser Pressemitteilung basieren, und hat die hierin enthaltenen Veröffentlichungen genehmigt. Herr Kleinböck, Sachverständiger gem. National Instrument 43-101, ist unabhängig vom Unternehmen.

Georgia Lake Nord und West ? Eigenschaften von Lithium? Ontario

Die Liegenschaften Georgia Lake North und West befinden sich etwa 160 km nordöstlich von Thunder Bay, Ontario, innerhalb der Thunder Bay Mining Division. Das Konzessionsgebiet von Recharge grenzt im Norden und Westen an das Lithiumkonzessionsgebiet Georgia Lake von Rock Tech Lithium. Es besteht aus zwei Claim-Blöcken mit insgesamt 320 Hektar und 432 Hektar.

Das Projekt Georgia Lake von Rock Tech Lithium beherbergt mehrere spodumenhaltige Pegmatite. Die Lithiummineralisierung wurde 1955 entdeckt und anschließend von mehreren historischen Eigentümern erkundet. Das Konzessionsgebiet von Rock Tech beherbergt eine Mineralressource gemäß NI 43-101, wie in der vorläufigen wirtschaftlichen Bewertung von Rock Tech angegeben, die auf dem SEDAR-Profil von Rock Tech mit Gültigkeitsdatum 15. März 2021 eingereicht wurde. Die Mineralressource ist in der folgenden Tabelle zusammengefasst:

Das Management von Recharge weist darauf hin, dass frühere Ergebnisse oder Entdeckungen auf Liegenschaften in der Nähe von Recharge nicht unbedingt auf das Vorhandensein einer Mineralisierung auf den Liegenschaften des Unternehmens hindeuten.

Programm zur Erhöhung der Sichtbarkeit auf dem Markt

Das Unternehmen hat Marco Messina für eine vierwöchige europäische Werbekampagne engagiert, die am 14. November 2022 beginnt und darauf abzielt, die Bekanntheit des Unternehmens und die Verbreitung der veröffentlichten Pressemitteilungen zu erhöhen. Das Unternehmen zahlte im Zusammenhang mit der Beauftragung eine Gebühr von 100.000 Euro.

Informationen zum Aufladen von Ressourcen

Recharge Resources ist ein kanadisches Mineralexplorationsunternehmen, das sich auf die Exploration, Entwicklung und Produktion hochwertiger Batteriemetalle konzentriert, um saubere, erneuerbare Energie zu erzeugen, um den Anforderungen des wachsenden Marktes für Elektrofahrzeuge und Brennstoffzellenfahrzeuge gerecht zu werden.

Alle Stakeholder können das Unternehmen über seine Social-Media-Profile kontaktieren

Für den Vorstand,

?David Greenway?

David Greenway, CEO

Für mehr Informationen, kontaktieren sie bitte:

Recharge Resources Ltd.

Joel Warawa

Tel: 778-588-5473

Email: info@recharge-resources.com

Seite? ˅: recharge-resources.com

