Kiel. Die Reise nach Kiel scheint sich für die Gäste, aber auch für die Lübecker Band Aggregat gelohnt zu haben. Trotz nur einer Handvoll Zuschauer im Saal versprüht das Trio auf der Bühne im Kieler Kulturforum große Spielfreude und beschert dem Publikum, das von Pianist, Vibraphonist und Marimbaspieler André Wittmann als „liebes, illustres Publikum“ begrüßt wird, einen faszinierenden Konzertabend. Und sie machen dabei jede Menge Werbung für sich, denn das Neumünster Kunstflecken-Festival bietet am Montag, 23. September, ab 19 Uhr in der Werkhalle die sehr empfehlenswerte Möglichkeit, das in Kiel Versäumte nachzuholen.

Das Big Beat Elektroakustik-Trio fusioniert auf brillante Weise Elemente aus Techno, Minimal Music, Jazz, Folk und Pop zu einem lebendigen, mitunter mitreißend groovigen Sound. Immer wieder kommt das Gefühl auf, die abwechslungsreichen Instrumentals könnten gut zu einem Horror- oder Thriller-Score passen. Eigentlich, so informiert uns Wittmann, seien sie „eine dynamische, intensive Live-Band mit viel Bass“. Für das Konzert im Kulturforum ließ er seinen analogen Synthesizer jedoch zu Hause und Aggregat plante ein Akustik-Set. Weniger intensiv macht das Ganze allerdings nicht.

Aggregat: Pumpender Technobeat, mantraartige Marimbafiguren, flinkes Cello-Zupfen

So etwa der Track „CRT“ vom ersten von bislang zwei Alben, wo Arian Robinson im stoischen Technobeat die Bassdrum pumpt, Wittmann repetitive Marimbafiguren spielt und Daniel Sorour die Cellosaiten extrem schnell zupft oder melancholisch schwingen lässt. Wie viele der Stücke lebt auch „Asteroids“ von Stimmungswechseln, oszilliert zwischen wilden Parts und ruhigen, harmonischen, zwischen laut und leise.

Live spielen sie diesen Song selten, kündigt Wittmann „Reign Me“ an, das „auf nicht-religiöse Weise religiös“ wirke und „etwas Dystopisches“ an sich habe – es werde immer lauter, changiere von schwermütig zu rhythmisch wogend und pulsierend. Von Kontrasten lebt auch „Protoplasma“, wo Vibrafon-Klänge und gezupfte Cello-Töne einander melancholisch umspielen, abrupt abgelöst von energischen Piano-Akkorden, gepaart mit Sorours nun klagend gewordenem Cello, das angesichts der lässigen Virtuosität zeitweise wie ein Teil des Körpers des Musikers wirkt.

„Sehr gut“, sagt Wittmann freundlich, als im Kulturforum lauthals zur Zugabe geklatscht wird. Vielleicht können die Zuschauer später, wenn Aggregat den verdienten Bekanntheitsgrad erreicht haben, sagen, sie hätten das Trio in einem sehr intimen Rahmen erlebt.

