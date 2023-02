De start-up van elektrische voertuigen, Lucid, zei op 28 september 2021 dat de productie van zijn eerste auto’s voor klanten is begonnen in zijn fabriek in Casa Grande, Arizona.

Fabrikant van elektrische voertuigen Helder op woensdag rapporteerde de omzet in het vierde kwartaal die niet aan de verwachtingen voldeed na de bouw van slechts 7.000 van zijn luxe Air sedans vorig jaar te midden van productie-uitdagingen. Maar het bedrijf zei dat het verwacht tussen de 10.000 en 14.000 voertuigen te maken in 2023.

De aandelen van het bedrijf daalden ongeveer 7% in de handel na sluitingstijd.

Dit is wat het bedrijf rapporteerde voor het vierde kwartaal van 2022:

Verlies per aandeel: 28 cent

28 cent Winst: $ 257,7 miljoen, versus $ 303 miljoen, volgens consensusschattingen van Refinitiv

De kwartaalomzet van Lucid markeert een sterke stijging ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar, toen de productie van de Air sedan net was begonnen en $ 26,4 miljoen opbracht. De winst van het bedrijf verbeterde eveneens en kwam kleiner uit dan het verlies van 64 cent per aandeel dat het vorig jaar boekte.

Het bedrijf sloot het jaar af met ongeveer $ 4,4 miljard in contanten en ongeveer $ 500 miljoen beschikbaar via kredietlijnen, genoeg om het uit te houden tot het eerste kwartaal van 2024, vertelde chief financial officer Sherry House aan CNBC. Lucid had op 30 september 3,85 miljard dollar in contanten; het haalde nog eens $ 1,5 miljard op bij het openbare investeringsfonds van Saoedi-Arabië en andere investeerders via een aandelenemissie in december. Het Saoedische openbare vermogensfonds bezit ongeveer 62% van Lucid.

Lucid zei in januari dat het in 2022 7.180 voertuigen produceerde, ruim onder de oorspronkelijke verwachting van 20.000 voor het jaar, maar genoeg om de verlaagde vooruitzichten die het in augustus gaf te overtreffen. Maar het leverde voor het einde van het jaar slechts 4.369 van die Air-sedans aan klanten.

“Ons doel in 2023 is om onze verkoop- en marketinginspanningen te versterken om dit geweldige product in de handen van nog meer klanten over de hele wereld te krijgen”, zei CEO Peter Rawlinson.

Lucid zei dat het op 21 februari meer dan 28.000 reserveringen voor zijn voertuigen had, tegenover “meer dan 34.000” reserveringen in de laatste update op 7 november.

Het bedrijf zei in april dat de regering van Saoedi-Arabië ermee had ingestemd om de komende 10 jaar tot 100.000 van zijn voertuigen te kopen. Die voertuigen zijn niet opgenomen in de reserveringstotalen.