Het bedrijf is van plan om in de komende jaren auto’s te produceren die kunnen concurreren met Tesla’s meer betaalbare Model 3- en Model Y-voertuigen, zei dhr. Rawlinson woensdag.

Lucid, dat wordt gesteund door het staatsinvesteringsfonds van Saoedi-Arabië, heeft 4,9 miljard dollar in contanten, genoeg om in ieder geval het eerste kwartaal van 2024 te overleven, zei het bedrijf woensdag in een winstrapport.

De omzet in de laatste drie maanden van 2022 bedroeg $ 258 miljoen, een stijging ten opzichte van $ 195 miljoen in het derde kwartaal. Lucid rapporteerde in het vierde kwartaal een verlies van $ 473 miljoen, een daling ten opzichte van een verlies van $ 530 miljoen in het voorgaande kwartaal.

Het bedrijf verwacht geen winst te maken in 2023, omdat het de productie blijft opvoeren, zei Sherry House, Chief Financial Officer van Lucid, in een interview.

Lucid zei woensdag dat het ernaar streeft om in 2023 10.000 tot 14.000 auto’s te produceren. Potentiële klanten hebben vanaf deze week meer dan 28.000 voertuigen gereserveerd, zei het bedrijf, de 100.000 auto’s die Saudi-Arabië heeft afgesproken te kopen niet meegerekend.

De heer Rawlinson waarschuwde dat niet alle reserveringen, die niet-bindend zijn, zich zouden vertalen in verkopen. “Je kunt je kippen nooit tellen voordat ze uitkomen”, zei hij.