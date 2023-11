Lucid senkt Produktionsprognose, vierteljährlicher Umsatzrückgang

Aktien der Lucid Group Inc. LCID,

-0,46 %

fiel in der verlängerten Sitzung am Dienstag um mehr als 2 %, nachdem der Hersteller von Elektrofahrzeugen gemischte Quartalsergebnisse bekannt gab und seine Produktionsaussichten für das Jahr auf 8.000 bis 8.500 Fahrzeuge senkte, „um sich vorsichtig an die Auslieferungen anzupassen“. Lucid hatte im August seine Produktionsprognose bei mehr als 10.000 Fahrzeugen beibehalten. Lucid verlor im dritten Quartal 631 Millionen US-Dollar oder 28 Cent pro Aktie, verglichen mit einem Verlust von 530 Millionen US-Dollar oder 40 Cent pro Aktie im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz von Lucid sank von 195,5 Millionen US-Dollar im Vorjahr auf 137,8 Millionen US-Dollar. Von FactSet befragte Analysten erwarteten, dass Lucid im Quartal einen Verlust von 36 Cent pro Aktie bei einem Umsatz von 185 Millionen US-Dollar ausweisen würde. Das Unternehmen sagte, es habe Marc Winterhoff zum ersten Chief Operating Officer ernannt, der „die täglichen Abläufe und die Ausführung in der globalen Fertigung, Lieferkette, Vertrieb und Service, Marketing und internationalen Märkten überwacht“. Die Aktien von Lucid beendeten den regulären Handelstag mit einem Minus von 4,3 %.