De lokale luchthaven Pulkovo accepteert geen burgervluchten, zeggen de autoriteiten

Het luchtruim bij Sint-Petersburg, de op een na grootste stad van Rusland, is dinsdagochtend afgesloten vanwege de verschijning van een onbekend vliegend object in het gebied, melden media.

Het stadsbestuur bevestigde dat Pulkovo International Airport stopt met het accepteren van burgervluchten, maar maakte de reden voor de verhuizing niet bekend.

Volgens nieuwsuitzending Baza werden straaljagers in de lucht geklauterd toen het zogenaamde Kover-plan (tapijt) in St. Petersburg werd geactiveerd. Het plan wordt geïnitieerd in het geval van een illegale inval van een vliegtuig of UFO in het luchtruim van het land, aldus de outlet.