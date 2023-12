Luchthaven München: meer dan 150 vertrekken en landingen

Het verkeer op de luchthavens van München is te wijten aan de sneeuwval en de lage temperaturen. Zum jetzigen Zeitpunkt sinds 160 van de 831 aangeplante Starts en Landungs ​​annulliert. Dit is niet het geval met sneeuw in de open lucht, zelfs niet met de natte omstandigheden op andere luchthavens, aldus een duidelijke toespraak van BR-Anfrage.

Maschinen müssenteist, Startbahnen geräumt waren

Voor meer informatie over de opstartspoorwegen en verdere informatie over de machines kunt u onderstaande instructies volgen. De Enteisung der Flugzeuge zal met de „Eisbären“-vorgenommen worden uitgevoerd. De speciale voertuigen kwamen dus te vervallen en werden voorzien van een brandstofvoorraad voor de brandstof. Dit vereiste handling en techniek om de aerodynamische eigenschappen te verbeteren.

De start- en landspoorwegen, glooiende wegen en langlaufen worden geassocieerd met de winterdienst met sneeuwvlokken, wind, kruispunten, een helling en meer dan 200 rijladingen. Het is een Fläche die zo groot is als 780 Fußballfelder. Een start- en landspoorlijn kan eeuwig duren.

Passagiers moeten worden geïnformeerd over hun vluchtstatus

Verzekerd voor de Winter Service run 600 Mitarbeitende zur Verfügung – meer dan 500 Landwirte en Fuhrunternehmer in de omgeving, die zich in Bedarfsfall bevinden met eigen Fahrzeugen bij Flughafen Schnee-kamers en hun eigen speciale Schneedeponien abtransportieren.

Passagiers wordt gevraagd zich op de luchthaven te informeren over hun vluchtstatus. „Gestrande“ Fluggäste, die niet meer kon vliegen, kon bij de sprekers in de frisse lucht blijven, voorzien van hapjes en drankjes.