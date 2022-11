LPGA Tour: Leona Maguire kardiert neun unter 63, um bei der CME Group Tour Championship in Florida die Führung zu übernehmen | Golf-News

Maguire hatte am Turn vier Birdies in Folge und fügte spät ein weiteres Paar hinzu, um sich Lydia Ko mit 15-under anzuschließen, um den Preistopf von $2 Millionen zu gewinnen. Sehen Sie sich die Endrunde am Sonntag ab 19:00 Uhr live auf Sky Sports Golf und – kostenlos – auf dem YouTube-Kanal von Sky Sports Golf an





Leona Maguire aus Irland kardierte neun unter 63, was es ihr ermöglichte, Lydia Ko nach drei Runden der CME Group Tour Championship in Florida für einen Teil der Führung einzuholen und ein spannendes Duell am letzten Tag um den höchsten Preis im Frauengolf zu beginnen .

Maguire, eine von 11 erstmaligen Gewinnern auf der LPGA Tour in diesem Jahr, hatte am Turn vier Birdies in Folge und fügte spät in ihrer atemberaubenden Runde ein weiteres Paar hinzu, das sie in den Kampf um den 2-Millionen-Dollar-Preistopf im Tiburon Golf Club katapultiert hat .

Ihre Hauptanwärterin auf das Geld, Ko, hatte zu Beginn der dritten Runde einen Vorsprung von fünf Schlägen – sieben Schläge vor Maguire –, aber eine Mischung aus Birdies und Bogeys blockierte ihre Runde. Sie fiel einen Schuss hinter Maguire zurück, bis sie auf dem Weg zu einer Runde von 70 auf dem 17. Par-5 in die Reichweite einsprang.

Für die Finalrunde am Sonntag sind Regen und Windböen von 32 km/h vorhergesagt. „Nichts, was ich aus Irland nicht gewohnt bin“, sagte Maguire, als sie ihre Runde beendete.

„Letztendlich muss ich nur rausgehen und so gut wie möglich spielen, und besonders bei schlechtem Wetter ist das alles, was Sie kontrollieren können. Ich freue mich auf einen letzten Spaziergang der Saison morgen.“

Maguire und Ko haben einen Fünf-Schuss-Vorsprung gegenüber der ehemaligen US Women’s Open-Siegerin Jeon-Geun Lee aus Korea und der Schottin Gemma Dryburgh.

An anderer Stelle hielt Brooke Henderson ihre geringen Hoffnungen auf die Spielerin des Jahres am Leben. Die Kanadierin, die letzte Woche wegen einer Rückenverletzung aufgeben musste, hatte in ihrer Runde der letzten 65 zwei Eagles und lag mit neun unter sechs hinter den Führenden.

Henderson muss die CME Group Tour Championship gewinnen und Ko auf den dritten oder schlechteren Platz bringen, um Spieler des Jahres zu werden.

