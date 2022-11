LPGA Tour: Kostenloser Live-Stream, während Leona Maguire den Sieg der CME Group Tour Championship verfolgt | Golf-News

Youtube Aufgrund Ihrer Zustimmungseinstellungen können Sie dies nicht sehen Privatsphäre-Einstellungen

Die Irin Leona Maguire nimmt an der CME Group Tour Championship der LPGA Tour teil, die am Ende der Saison stattfindet und live über den kostenlosen Stream von Sky Sports übertragen wird.

Nur die besten 60 verfügbaren Spielerinnen in der Gesamtwertung der Saison treten im Tiburon Golf Club in Florida an, wo der Gewinner einen Preis von 2 Millionen US-Dollar erhält – den größten in der Geschichte des Frauengolfs.

Leona Maguire hat mit einem Sieg die 4-Millionen-Dollar-Marke an Karriereeinnahmen überschritten

Maguire startet die letzte Runde mit 15 unter und mit einem Anteil der Führung neben der ehemaligen Nummer 1 der Welt, Lydia Ko, wobei die Irin ihren zweiten Sieg in der LPGA Tour-Saison anstrebt.

Das Paar hat einen Vorsprung von fünf Schlägen vor Jeongeun Lee6 und ist mit der Schottin Gemma Dryburgh, die Anfang dieses Monats ihren Durchbruch holte, auf dem dritten Platz, während Anna Nordqvist am Sonntag als punktgleich Fünfte Brooke Henderson startet.

„Ich nehme nur das Vertrauen aus Japan in diese Woche mit“, sagte Dryburgh. „Ich habe sehr gut geschwungen und auch gut geputtet, also fahre ich im Moment einfach mit all diesem Selbstvertrauen. Und es hat Spaß gemacht, in den Wettkampf zu gehen. Man weiß nie, was morgen passieren kann.“

Sky Sports wird die Endrunde in Florida live übertragen, wobei die Action um 18:00 Uhr auf Sky Sports Golf und – kostenlos – auf dem YouTube-Kanal von Sky Sports Golf beginnt.

