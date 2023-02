Lilia Vu claimde een eenmalige overwinning op de LPGA Thailand

De Amerikaanse Lilia Vu reed op een hot putter om haar eerste LPGA-kroon te claimen met een eenmalige overwinning op thuisfavoriet Natthakritta Vongtaveelap op de LPGA Thailand op zondag.

Met een achterstand van zes slagen op de lokale rookie aan het begin van de dag, ontketende de 25-jarige Vu acht indrukwekkende birdies, waaronder vijf direct vanaf de achtste hole om haar campagne af te sluiten met een onberispelijke ronde van acht-onder 64 voor een 22-onder 266 in totaal op Siam Country Club Old Course.

“Gisteren vertelde mijn vader me dat ik maar één goede ronde kon winnen. Dat is alles waar ik aan bleef denken”, zei Vu, wiens eerste Tour-overwinning kwam na drie derde plaatsen in 2022.

“Eigenlijk kreeg ik vandaag gewoon een black-out en probeerde ik elke hole die ik kon birdie te maken,”

Vu stond aan het begin van de dag zes slagen achter

De UCLA-alumni kwamen vorige week opnieuw tekort tijdens de Ladies European Tour in Saoedi-Arabië, waar ze opnieuw genoegen nam met een derde plaats.

“Ik wist dat ik ging winnen, het was net toen… en dat deed ik eindelijk”, voegde ze eraan toe.

Vu werd de derde Amerikaan die in het evenement zegevierde na Lexi Thompson in 2016 en Jessica Korda in 2018.

Tijdens haar eerste LPGA-toernooi eiste het gebrek aan ervaring van Vongtaveelap zijn tol toen de 20-jarige golfer een gemengde finaleronde doorstond met zeven birdies gecompenseerd door een dubbele bogey en vier bogeys om af te tekenen met een één-onder 71 en 267 overall.

Natthakritta Vongtaveelap miste haar kans om een ​​play-off af te dwingen op de laatste hole

Haar hoop op het forceren van een play-off werd de bodem ingeslagen nadat haar poging tot birdie op de laatste dertig centimeter van de pin was geland.

Thailand zal moeten wachten op een tweede lokale winnaar nadat voormalig nr. 1 Ariya Jutanugarn zegevierde in de editie van 2021.

Een andere Thaise golfer, Atthaya Thitikul, werd derde nadat ze in de laatste ronde 68 naar 268 had gebracht.

Maja Stark uit Zweden en de Franse Celine Boutier eindigden op een gedeelde vierde plaats met 271, één voor de beste Lydia Ko, die gedeeld zesde eindigde op 272.