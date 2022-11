LPGA CME Group Tour Championship: Die Neuseeländerin Lydia Ko übernimmt mit sieben unter | früh die Führung Golf-Neuigkeiten

Lydia Ko aus Neuseeland führt die CME Group Tour Championship an

Lydia Ko begann ihre Suche nach dem größten Preis in der Geschichte des Frauengolfs, indem sie einen Baum traf und auf einem Par 5 ein Bogey machte, aber der Rest des Donnerstags in der LPGA CME Group Tour Championship hätte nicht besser laufen können.

Die Neuseeländerin Ko reagierte mit acht Birdies, darunter vier in Folge spät in der Runde im Tiburon Golf Club, was ihr einen Sieben-unter-65-Wert und einen One-Shot-Vorsprung im Saisonfinale der LPGA Tour bescherte.

Diese Woche steht so viel auf dem Spiel, sogar über den 2-Millionen-Dollar-Preis für den Gewinner hinaus.

Ko hat einen Punkt Vorsprung im Rennen um die LPGA-Tour-Spielerin des Jahres, während sie voraussichtlich die Vare Trophy für den niedrigsten Punktedurchschnitt gewinnen wird. Beide sind ihr einen Punkt wert, um sich für die LPGA Hall of Fame zu qualifizieren.

„Ob ich die Trophäe halte, alle Trophäen halte oder keine Trophäe … ich möchte nur eine gute Woche haben“, sagte Ko. „Diese Gelegenheiten bieten sich nicht sehr oft. Ich möchte versuchen, sie zu ergreifen, wenn sie da ist.“

Vor Ko, die in ihrem ihrer Meinung nach beständigsten Jahr auf der LPGA Tour zwei Siege eingefahren hat, ist alles in Ordnung. Und direkt dahinter sind viele Herausforderer.

Danielle Kang und Pajaree Anannarukarn aus Thailand liegen knapp hinter Ko, nachdem sie 66er kardiert hatten, Gemma Dryburgh aus Schottland und Hyo Joo Kim aus Südkorea schossen 67er und Nelly Korda und Brooke Henderson waren mit 68er in der Gruppe.

Korda fehlte dieses Jahr wegen einer Operation wegen eines Blutgerinnsels in ihrem linken Arm vier Monate. Endlich ist sie wieder bei voller Kraft und ihr Sieg letzte Woche an der Küste im Pelican Golf Club erlaubte ihr, auf Platz 1 der Weltrangliste der Frauen zurückzukehren.

Henderson musste letzte Woche wegen Rückenschmerzen aufgeben, und die Kanadierin war sich nicht einmal sicher, ob sie spielen würde. Aber sie passte ihren Schwung an, und das erlaubte ihr, Tiburon mit respektablen 68 zu umgehen.

Henderson hat eine Chance von außen auf die Spielerin des Jahres, obwohl sie gewinnen müsste und Ko und Minjee Lee auf dem dritten oder schlechteren Platz landen müssten.

Lee, der in dieser Saison bereits einen LPGA Tour-Rekord mit 3,7 Millionen Dollar an Einnahmen aufgestellt hat, eröffnete mit einer 71. Atthaya Thitikul aus Thailand, der 19-Jährige, der die Nummer 1 der Welt erreichte, bis Korda ihn zurückeroberte, hatte eine 73 .

Ko konnte bei ihrem Start in das Turnier nur lachen, indem sie einen Baum traf.

„Es ist fast so, als hätte ich zwei Abschläge“, sagte sie. „Obwohl ich ein Par-5 bogeyte, wusste ich, dass viele Löcher gegen den Wind spielen würden. Ich versuchte, nicht zu frustriert zu werden. Die ersten vier Löcher gegen den Wind sind ein Biest. Ich wusste, ob ich durchhalten und geduldig sein konnte , da gäbe es viele Möglichkeiten.

„Auf den Back Nine konnte ich viele davon schnappen.“

Und das fing mit einem Par an. Sie war gleich neben dem 13. Grün schnell auf einem Chip und sah zu, wie er etwa 12 Fuß am Loch vorbeilief. Ko machte den Par-Putt, und sie war weg und rannte und machte vier gerade Birdies. Es half, dass zwei Par-Fünf waren.

Korda gab eine einfache Birdie-Chance auf dem 17. Par-5 auf, als sie so lange fuhr, dass ihr nur noch 159 Yards blieben. Aber sie kam weit zu kurz und schaffte es nicht, auf und ab zu kommen. Das war ein Produkt dessen, was sie am Ende als zu oft zum Narren halten bezeichnete.

Korda hatte letztes Jahr eine Chance auf alle Preise, bis Jin Young Ko sie besiegte, was es zum dritten Mal in Folge machte, dass der südkoreanische Star in Tiburon gewann.

Es wird schwierig sein, es vier Mal hintereinander zu schaffen. Jin Young Ko eröffnete mit einer 72, während sie weiterhin mit einem kranken linken Handgelenk zu kämpfen hat.

Sehen Sie sich die CME Group Tour Championship die ganze Woche über live auf Sky Sports an. Die Live-Berichterstattung wird am Freitag ab 19 Uhr live auf Sky Sports Golf und – kostenlos – auf dem YouTube-Kanal von Sky Sports Golf fortgesetzt.