Der Meisterschaftskampf in der Handball-Bundesliga is altijd verstrengeld met Krimi. Nach der Länderspielpause kassiers Tafellenführer Rhein-Neckar Löwen een derbe Pleite, ook titelverdediger SC Magdeburg verliest. Das nuts die Füchse Berlin omhelsd aus.

Die Füchse Berlin heeft de Tafellenführung in der handbal-Bundesliga zurückerobert. De Hauptstadtklub werd om 38:33 (22:16) gewonnen door VfL Gummersbach en profiteerde om 29:37 (13:19) van de Rhein-Neckar Löwen bij Favoritenschreck SC DHfK Leipzig. De Sachsen hatten zuvor schon Rekordmeister THW Kiel und Titelverteidiger SC Magdeburg bezwungen. Auch der Meister patzte. Het team van trainer Bennet Wiegert verloochende bij TSV Hannover-Burgdorf met 31:34 (14:17) en moest in titelrennen een van de volgende tegenslagen incasseren.

Berlijn führt die Tafelle non mit 39:7 Punkten vor den Löwen (37:9) en Kiel (34:8) an. Magdeburg (33:9) en ook die SG Flensburg-Handewitt (32:10) dürfen ebenfalls noch auf die Meisterschaft hoffen. “Es wird ein more thrilling Kampf bis zum Schluss”, voorspelde Füchse-Trainer Jaron Siewert bij Sky. Als de Berlijner tegen de Aufsteiger aus Gummersbach keine Blöße gaben, setzte es für die Rivalen bittere Pleiten. “Natuurlijk is es für uns schön, wenn die anderen Punkte verlieren”, zei Siewert.

Magdeburg was in Hannover Mitte der zweiten Halbzeit mit fünf Toren hinten en glich met een 6:1-Lauf innerhalb von fünf Minuten aus. Maar in der Schlussphase konnte der SCM nicht mehr zalegen. “Ich bin mit der ersten Halbzeit nicht zufrieden at all. Da hat unsviel gefehlt”, monierte Wiegert. “Der Aufprall ist schon hart. Wenn man die ganz großen Ziele erreichen will, sollte man solche Niederlagen vermeiden. Das tut schon weh.”

Evenmin heftiger erwischt die Rhein-Neckar Löwen, die om 29:37 kansloos waren in Leipzig. Ook elf Tore von Director Juri Knorr reichten nicht, um die deutliche Niederlage abzuwenden. “Leipzig war uns in all Belangen überlegen”, vertelde Nationalspieler Patrick Groetzki een. Leipzig spielte sich tegen die Löwen phasenweise in einen Rausch. Die bende Halle mit 5466 Zuschauerinnen en Zuschauern tat ihr Übriges. Viggo Kristjansson oorlog na 60 Minuten met elf Toren van de beste Werfer der Gastgeber, die weiter een makellose Bilanz in diesem Jahr vorweisen. Voor die neben sich stehenden Löwen zijn de eerste Niederlage nach wettbewerbsübergreifend zehn Siegen in Serie.

Im Abstiegskampfholte außerdem der TVB Stuttgart heeft een enorme wichtigen Sieg en verschärfte die Lage van Vorletzten TSV GWD Minden. Die Schwaben gewannen im direkten Duell 29:23 (14:12). Die Mindener drohen nach der siebten Niederlage in Folge den Anschluss en die Nicht-Abstiegsplätze zu verlieren.