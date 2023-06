Mit einer Körpergröße von 1,80 m und einem aus der Hüfte schießenden Stil war Weicker von seiner ersten Wahl in die Generalversammlung im Jahr 1962 bis zu seiner Entscheidung, nicht für eine zweite Amtszeit als Gouverneur zu kandidieren, eine führende Persönlichkeit in der Politik von Connecticut im Jahr 1994.

Er weckte bei vielen Menschen, denen er begegnete, starke Gefühle. In einer Umfrage gingen die Meinungen darüber auseinander, ob Weicker „entscheidungsfreudig und mutig“ oder „unflexibel und arrogant“ sei.

„Ich denke, er war einfach unglaublich aufrichtig, ein wenig ungefiltert“, sagte der Gouverneur von Connecticut, Ned Lamont, ein Demokrat, der Weicker als Freund betrachtete, 2021 gegenüber Associated Press. „Und das vermissen wir heutzutage mit dem Teleprompter irgendwie.“ .“

Weicker wurde 1990 für seine einzige Amtszeit als Gouverneur gewählt und strukturierte das Steuersystem von Connecticut um, indem er trotz heftigen Widerstands eine neue Einkommenssteuer einführte. Er half auch beim Abschluss eines Abkommens mit der Mashantucket Pequot Tribal Nation, das schließlich das Casino-Glücksspiel nach Ost-Connecticut brachte.

„Er war ein Anführer, der den Status quo ständig in Frage stellte. Er wollte keine Beliebtheitswettbewerbe gewinnen“, sagte der republikanische Senator Ryan Fazio, der Greenwich vertritt, die Stadt, in der Weicker einst als First Selectman fungierte. Diese Unabhängigkeit wurde am Mittwoch von Republikanern wie Fazio sowie von Demokraten gelobt, die die Landesregierung und die Kongressdelegation des Staates kontrollieren.

„Er hat für Connecticut und unser Land enorm viel Gutes getan, und er hat es auf seine Weise getan“, sagte der demokratische US-Senator Richard Blumenthal. Der frühere demokratische Gouverneur Dannel P. Malloy lobte Weicker dafür, dass er „hart und mitfühlend zugleich“ sei.

Auf nationaler Ebene brannte Weickers politisches Festzelt während der Anhörungen des Sonderausschusses des Senats zu Watergate im Jahr 1973 am hellsten. Als einer von drei Republikanern im siebenköpfigen Gremium hatte der frischgebackene Senator keine Angst davor, Präsident Richard Nixon, seine eigene Partei oder die versuchte Vertuschung zu kritisieren.

In seiner Autobiografie „Maverick: A Life in Politics“ aus dem Jahr 1995 sagte Weicker, er habe sich nicht freiwillig für einen Platz im Ausschuss gemeldet, um ein „Anti-Nixon-Mann“ oder ein „harter Staatsanwalt“ zu sein, und gab zu, dass er Nixon politisch und politisch unterstützte wie Nixon sich 1968 und 1970 für ihn einsetzte.

Damals-Senator. Lowell P. Weicker Jr. spricht am 27. Juli 1973 bei einem Treffen des National Press Club in Washington. | Charles Tasnadi/AP Foto

„Die Ereignisse machten immer deutlicher, dass das Weiße Haus von Nixon ein Hexenkessel der Korruption war“, schrieb Weicker. „Und selbst als es immer wieder Enthüllungen gab, taten immer mehr Staats- und Regierungschefs so, als sei nichts besonders Ungewöhnliches passiert.“

Barry Sussman, ein ehemaliger Redakteur der Washington Post, der mit Weicker an seiner Autobiografie arbeitete, schrieb Weicker zu, dass er den Watergate-Skandal ernster nahm als seine Senatskollegen und untersuchte, ob Nixon sein Einkommen zu niedrig angegeben hatte.

„Keiner der anderen republikanischen Senatoren hatte Interesse an einer Untersuchung, Punkt“, sagte Sussman. „Das galt im Grunde auch für die Demokraten.“

Weicker wurde 1931 in Paris als Sohn von Lowell P. Weicker Sr. – dessen Familie den Pharmariesen ER Squibb and Sons gründete – und der ehemaligen Mary Bickford, einer Tochter einer prominenten britischen Familie, geboren.

Nach dem College, dem Jurastudium und dem Militärdienst wurde Weicker 1962 in das Repräsentantenhaus von Connecticut gewählt und diente drei Amtszeiten. Seine landesweite politische Karriere begann 1968 mit der Wahl in das US-Repräsentantenhaus. Zwei Jahre später rückte er in den US-Senat auf.

Neben seiner Tätigkeit im Watergate-Komitee setzte sich Weicker für die Verabschiedung des War Powers Act ein. Als Vater eines Kindes mit Entwicklungsstörungen unterstützte er 1985 und 1988 den „Protection and Advocacy for the Mentally Ill Act“ und führte Gesetze ein, die später zum „Americans with Disabilities Act“ wurden.

Aber Weicker war mit dem konservativen Flügel seiner Partei in sozialen Fragen wie Schulgebet, Busfahren und Abtreibung uneins.

Verärgerte Republikaner unterstützten 1988 den damaligen Demokraten Joe Lieberman und verweigerten Weicker eine vierte Amtszeit im Senat. Doch zwei Jahre später kehrte er mit einer neuen Zugehörigkeit in die Politik zurück. Er gewann das Amt des Gouverneurs und wurde als erster – und letzter – unabhängiger Gouverneur des Staates seit dem Bürgerkrieg vereidigt. Er leitete eine neue unabhängige politische Partei namens A Connecticut Party.

Als er sein Amt antrat, betrug das Haushaltsdefizit von Connecticut 963 Millionen US-Dollar. Während des Wahlkampfs 1990 lehnte Weicker die Einführung einer staatlichen Einkommenssteuer ab und sagte, dies sei so, als würde man „Benzin ins Feuer gießen“. Aber sein Haushaltsminister überzeugte ihn davon, dass die Steuer die einzig finanzpolitisch verantwortungsvolle Entscheidung sei.

Weicker legte sein Veto gegen drei vom Gesetzgeber verabschiedete Staatshaushalte ein, bis er seinen Willen durchsetzte. Am 22. August 1991 verabschiedete der Gesetzgeber schließlich einen Haushalt mit einer pauschalen Einkommenssteuer von 4,5 Prozent und einer Senkung der Umsatzsteuer von 8 auf 6 Prozent, verbunden mit Ausgabenkürzungen.

Schätzungsweise 40.000 Demonstranten drängten sich am 5. Oktober 1991 auf dem Gelände des State Capitol in Hartford und forderten den Gesetzgeber, „die Steuer zu streichen“. Einige hängten ihn als Abbild auf. Unterdessen protestierten andere, darunter beurlaubte Staatsangestellte, gegen Weickers Haushaltskürzungen. Eine Nonne sagte, sie würde „beten, dass er für immer im Feuer der Hölle brennt“, weil sie versucht hatte, die staatliche Hilfe für Pfarrschulen zu kürzen.

Die Beliebtheitsbewertung von Weicker sank, aber die Einkommensteuer setzte sich durch und der Staat schloss das Geschäftsjahr 1992 mit einem Überschuss von 110 Millionen US-Dollar ab.

Die John F. Kennedy Library Foundation verlieh Weicker 1992 einen Profiles in Courage Award.

Er sagte, seine Entscheidung gegen eine zweite Amtszeit sei eine Frage der Familie und des Geldes gewesen, nicht der Politik. Weicker sagte, er wolle mehr Zeit mit seiner dritten Frau, Claudia Testa, seinen sieben Kindern und seinen Enkelkindern verbringen. Er sagte, er wolle auch mehr Geld verdienen als das damalige Jahresgehalt des Gouverneurs, 78.000 Dollar.

Weicker erwog 1996, als Unabhängiger für das Präsidentenamt zu kandidieren, und stand 1999 wieder im Rampenlicht, als der frühere Wrestler und Gouverneur von Minnesota, Jesse Ventura, Weicker ermutigte, für die Nominierung der Reform Party zu kandidieren. Weicker lehnte ab