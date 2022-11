Low-End-Mobilteil von Motorola erhält 3C- und TENAA-Zertifizierungen

Motorola wird wahrscheinlich sehr bald eine Reihe neuer Smartphones ankündigen, wenn man nach all den Zertifizierungen in letzter Zeit urteilt. Das vermeintliche Motorola Edge 40 Pro hat diesen Monat TENAA und FCC durchlaufen, was wahrscheinlich auch vom Vanilla Motorola Edge 40 begleitet wird. Heute sind 3C- und TENAA-Angebote aufgetaucht, die darauf hindeuten, dass ein drittes, weiteres Motorola-Smartphone in Vorbereitung ist.

In beiden Dokumenten wird das Telefon als bezeichnet XT2335-3. Wie üblich verrät die 3C-Liste nicht viel, aber die TENAA-Liste hat ein paar wichtige Spezifikationen für uns. Das Display ist ein 6,5-Zoll-IPS-LCD mit einer bescheidenen Auflösung von 720 x 1600 Pixel und einer unbenannten Octa-Core-CPU mit Hauptkernen, die mit 2,2 GHz laufen.







Ein Screenshot aus der TENAA-Liste

Interessanterweise wird das Mobilteil in den Speichervarianten 4 GB, 6 GB, 8 GB und 12 GB sowie in den Speichervarianten 64 GB, 128 GB, 256 GB und 512 GB erhältlich sein. Diese Konfigurationen scheinen für ein Ultra-Budget-Smartphone ein Overkill zu sein. Ein 5.000-mAh-Akku versorgt die gesamte Hardware mit Strom.

Die Kameraabteilung wird von einer 50-MP-Hauptkamera angeführt, die von einer 2-MP-Kamera unterstützt wird. Auf der Vorderseite wird das Motorola mit einer 8-MP-Selfie-Kamera ausgestattet sein.

Vielleicht hören wir das nächste Mal von diesem Gerät während einer offiziellen Ankündigung von Motorola, da es die üblichen chinesischen Zertifizierungsprozesse durchlaufen hat.

