Toen Lovie Smith in februari 2022 door de Houston Texans werd aangenomen als de nieuwe hoofdcoach van het team, zei hij dat de NFL “een probleem” had met het inhuren van zwarte coaches en diversiteit.

“Ik realiseer me hoeveel Blackhead-coaches er in de National Football League zijn”, vertelde Smith iets minder dan een jaar geleden aan verslaggevers.

“Er is Mike Tomlin en ik denk dat ik er ben, ik ken er niet veel meer. Er is dus een probleem en dat is duidelijk voor ons. En als er een probleem is, wat ga je eraan doen?”

Smith werd maandag ontslagen aan het einde van zijn enige seizoen aan het roer van de Texanen en eindigde met een record van 3-13-1.

Smith is de tweede zwarte coach in twee jaar tijd die uit zijn functie wordt ontheven door de Texanen, die David Culley aan het einde van het seizoen 2021 ontsloegen.

De tijd dat Smith de leiding had was niet vol met overwinningen en hoogtepunten – hoewel zijn afscheidscadeau aan de organisatie een last-minute overwinning van Weesgegroet op de Indianapolis Colts was, waardoor ze de nummer 1 keuze in de NFL-trekking van 2023 afstonden aan de Chicago beren. Maar zijn Texaanse team toonde saamhorigheid en competentie, eigenschappen die vaak worden gewenst door outfits die een verbouwing ondergaan.

Nick Caserio, algemeen directeur van Houston, zei dat het ontslag van Smith op dit moment de beste beslissing voor het team was.

“Namens de hele organisatie wil ik Lovie Smith bedanken voor alles wat hij de afgelopen twee seizoenen heeft bijgedragen aan ons team als coach en leider”, aldus Caserio in een verklaring.

“Ik evalueer constant onze voetbaloperatie en geloof dat dit op dit moment de beste beslissing voor ons is. Het is mijn verantwoordelijkheid om een ​​alomvattend en competitief programma op te bouwen dat gedurende een lange periode succesvol kan zijn. We zijn er nu echter niet, met de steun van de McNair-familie en de middelen waarover we beschikken, heb ik er alle vertrouwen in dat ons voetbalprogramma verder gaat.”

Maar het ontslag van de 64-jarige coach, de Texaanse organisatie als geheel en de maatregelen die door de competitie zijn genomen om diversiteit te bevorderen, zijn zwaar bekritiseerd door voormalige spelers en tv-experts.

“De Houston Texans hebben Lovie Smith na 1 jaar ontslagen. Het gebruik van 2 Black Head Coaches om te tanken en ze vervolgens na 1 jaar te ontslaan zou voor niemand goed moeten zitten, “voormalig NFL-quarterback Robert Griffin III twitterde zondagtoen het nieuws over het ontslag van Smith bekend werd.

Op ESPN veroordeelden Stephen A. Smith en NFL Hall of Famer Michael Irvin ook de beslissing. Smith noemde de Texaanse organisatie een ‘wreedheid’.

“Ze zijn een schande. En wat mij betreft, als je een Afro-Amerikaan bent, en je ambieert hoofdtrainer te worden in de National Football League, zijn er 31 teams waarop je moet hopen. Je moet boven God hopen dat de Houston Texans je nooit bellen, ‘zei Smith.

Irvin zei dat zwarte coaches door de Texanen als “zondebokken” worden gebruikt.

“Het is een puinhoop in Houston en ze halen deze jongens binnen en gebruiken ze als zondebokken. En dit is waar Afro-Amerikaanse coaches al een tijdje over schreeuwen en het is overduidelijk, recht in ons gezicht,” zei hij.

Toen CNN contact opnam met de Texanen voor commentaar, benadrukte het team het moment op de persconferentie van maandag waarop Caserio werd gevraagd waarom een ​​zwarte coach zou overwegen om voor het team te werken, en zijn antwoord was dat individuele kandidaten hun eigen keuzes zouden moeten maken.

“Uiteindelijk gaat het niet om ras. Het gaat om het vinden van kwaliteitscoaches’, zei de algemeen directeur. “Er zijn veel kwaliteitscoaches. David (Culley) is een kwaliteitscoach. Lovie (Smith) is een kwaliteitscoach.

“Uiteindelijk heeft elke coach zijn eigen overtuigingen. Elke coach heeft zijn eigen filosofie. Elke coach heeft zijn eigen comfortniveau over wat we doen. Dat is alles wat ik kan doen, gewoon eerlijk en openhartig zijn, wat ik heb gedaan vanaf de dag dat ik deze baan aannam, en ik zal dat blijven doen en proberen een coach te vinden die volgens ons het meest geschikt is voor deze organisatie. Dat is de eenvoudigste manier waarop ik het kan beantwoorden, en dat is mijn inzet.

“Daar ben ik voor aangenomen en daar ben ik voor in de positie. Als iemand op een gegeven moment voelt dat dat niet de juiste beslissing is voor deze organisatie, dan moet ik dat respecteren en accepteren.”

CNN heeft Lovie Smith benaderd voor commentaar.

Aan het begin van het seizoen 2022 meldde NFL.com dat Smith een van de slechts zes minderheidshoofdcoaches in de NFL was, een laag aantal in een competitie waar bijna 70% van de spelers zwart is.

Sinds Art Shell in 1989 door de Los Angeles Raiders werd ingehuurd als de eerste zwarte hoofdcoach in de moderne geschiedenis, zijn er 191 mensen ingehuurd als hoofdcoaches, maar slechts 24 waren zwart.

De NFL heeft echter stappen ondernomen om de diversiteit in de coachingrangen te vergroten.

Met name introduceerde de NFL in 2003 de Rooney-regel om de wervingspraktijken te verbeteren in een poging om “het aantal minderheden dat wordt aangenomen in hoofdcoach-, algemeen manager- en leidinggevende functies te vergroten”.

Maar de Rooney Rule is geen onverdeeld succes geweest.

In 2003 kregen de Detroit Lions een boete van $ 200.000 omdat ze geen minderheidscoaches hadden geïnterviewd voordat ze Steve Mariucci als hun nieuwe hoofdtrainer hadden aangenomen.

Als reactie op kritiek kondigde de NFL aan dat het afgelopen maart een diversiteitsadviescommissie van externe experts oprichtte om haar wervingspraktijken te herzien. Teams zouden ook minderheidscoaches moeten inhuren als aanvallende assistenten.

Ondanks wijzigingen in de regel die de afgelopen jaren zijn doorgevoerd om deze te versterken, beweert een rechtszaak uit 2022 dat sommige teams “schijninterviews” hebben geïmplementeerd om te voldoen aan de diversiteitsvereisten van de competitie.

Afgelopen februari spande voormalig Miami Dolphins-hoofdcoach Brian Flores een federale civiele rechtszaak aan tegen de NFL, de New York Giants, de Denver Broncos en de Miami Dolphins-organisaties wegens vermeende rassendiscriminatie.

Flores, die zwart is, zei in zijn rechtszaak dat de Giants hem onder onoprechte omstandigheden hadden geïnterviewd voor hun vacante baan als hoofdcoach.

Twee maanden na het indienen van de eerste rechtszaak voegde Flores de Texanen eraan toe, bewerend dat de organisatie weigerde hem dit laagseizoen aan te nemen als hoofdcoach “vanwege zijn beslissing om deze rechtszaak aan te spannen en in het openbaar te spreken over systemische discriminatie in de NFL.”

In reactie op de rechtszaak zeiden de Texanen dat hun “zoektocht naar onze hoofdcoach zeer grondig en inclusief was”.

De NFL noemde de beschuldigingen van Flores ongegrond.

“De NFL en onze clubs zijn zeer toegewijd aan het waarborgen van eerlijke arbeidspraktijken en blijven vooruitgang boeken bij het bieden van eerlijke kansen in al onze organisaties”, zei de competitie in reactie op de rechtszaak.

“Diversiteit is de kern van alles wat we doen, en er zijn weinig zaken waar onze clubs en ons interne leiderschapsteam meer tijd aan besteden. We zullen ons verdedigen tegen deze claims, die ongegrond zijn.”

Maar 12 maanden nadat ze hun laatste zwarte hoofdcoach hadden ontslagen, hebben de Texanen er nog een ontslagen.

“Hoe huur je twee Afro-Amerikanen in, laat ze een jaar met rust en raak ze dan weer kwijt?” ondervraagd NFL Hall of Famer Irvin.

‘Je kent de puinhoop die Houston is,’ voegde Irvin eraan toe. “We krijgen de slechtste banen en we krijgen niet de kans om de slechtste banen op te lossen, zomaar.

“Ik ken geen grote witte coach die de (Texaanse) baan zou aannemen, tenzij je ze enkele garanties geeft. ‘Je zult me ​​vier jaar moeten garanderen om deze zaak te veranderen.’ Maar de Afro-Amerikaanse coaches kunnen niet met die macht komen omdat Lovie geen andere baan zou hebben gekregen.

“Dit was zijn laatste kans om terug te keren naar de NFL en je moet pakken wat er op tafel ligt om daar verandering in te brengen.”

De Texanen zijn nu op zoek naar een nieuwe hoofdtrainer onder algemeen directeur Caserio. De nieuwe aanstelling wordt Caserio’s derde coach in deze rol: het is bijna ongekend dat een algemeen directeur de kans krijgt om een ​​derde hoofdtrainer aan te nemen bij hetzelfde team.

De Texaanse voorzitter en CEO Cal McNair zei dat hij een actievere rol zou gaan spelen in het wervingsproces. De volgende hoofdtrainer wordt de vierde van de organisatie in drie jaar tijd.

Volgens de NFL hebben de Texanen gevraagd om al met vijf kandidaten te spreken over het invullen van de positie van Smith, een lijst met twee zwarte coaches.

Nadat Smith in maart 2021 was aangenomen, zei McNair: “Ik heb nog nooit een grondiger, inclusiever en diepgaander proces gezien dan wat Nick (Caserio) net doormaakte met onze zoektocht naar coaching.”

Tijdens die inleidende persconferentie sprak Smith openhartig over hoe meer diversiteit in de NFL-coachingsrangen kan worden gebracht.

“Mensen in gezaghebbende posities – hoofdcoaches, algemene managers – je moet weloverwogen proberen om tijdens je hele programma meer zwarte atleten op sommige van de kwaliteitscontrolefuncties te krijgen. Als je dat krijgt, kunnen ze hogerop komen, dat is een manier om meer te krijgen.”

Smith vervolgde: “Het is niet zomaar een interview, als je een zwarte man interviewt. Het gaat erom dat je uit heel veel jongens kunt kiezen die op mij lijken. En het gaat niet alleen om praten. Je kijkt naar mijn staf, daar geloof ik in. En die jongens laten zien wie ze zijn. Dat is hoe we het kunnen vergroten, dan wordt het aan mensen overgelaten om te kiezen. We hebben allemaal de mogelijkheid om te kiezen, en zo denk ik dat we het voor elkaar krijgen.”