De A1 Telekom Austria Group heeft de Verbreitung van de Tier- en Natuurzenders „Love Nature“ op de Pay-TV-Plattforms in Zentral- en Osteuropa verspreid en geëvolueerd. Das gaben A1 Telekom Austria en Blue Ant Media am 6. März bekannt.

Der lineaire kanalen, der bereits auf A1 Pay-TV Plattformen in Österreich en Bulgarien Verfügbar ist, steht non auch Zuschauern in Kroatien, Nord-Mazedonien en Slowenien zur Verfügung.

Übernahme des Satellitenvertriebs in Azië

Darüber hinaus stelt dat A1 Group sinds Anfang 2023 Technische Satellitendienste für Love Nature zur Verfügung, indem sie den Kanal vom A1 Teleport in Aflenz, Österreich auf den Apstar-7-Satelliten aufschhaltet, wodurch Love Nature von allen wichtigen Betreibern im schnell wachsenden Aziatische Markt empfangen werd kan.

Love Nature brengt de Zuschauern die Schönheit und das Wunder der Nature näher, erzählt beeindruckende Geschichten en beleuchtet den Kampf ums Überleben in een van onze verändernden Welt. In hoge kwaliteit gedreht, bietet Love Nature den Zuschauern exclusieve Inhalation aus der ganzen Welt. Erleben Sie Tiere in ihrem natuurlijke Lebensraum und besuchen Sie inige der beeindruckendsten Landschaften der Welt mit den ungefilterten Premium-Inhalten von Love Nature. Love Nature werd in Canada door Blue Ant Media berieben.