Status: Hat es nicht bis zum Hochzeitstag geschafft

Die Fans sahen bestürzt zu, wie Jackie sich entschied zu geben Josh Demas, dem anderen Mann, mit dem sie in den Kapseln Kontakt hatte, eine zweite Chance, sich mit ihm zu treffen, bevor sie ihre Verlobung mit Marshall beendete. Während des Wiedersehens stellte Jackie jedoch den Zeitplan der Ereignisse klar. „Ich habe mich von Marshall getrennt, bevor ich Josh im Café traf“, sagte sie. „Es sieht so aus, als wäre ich ein Betrüger. Ich bin kein Betrüger.“

Jackie sprach dann das Ende ihrer Beziehung mit Marshall an und sagte, sie könne „die Verantwortung“ für ihre Worte und Taten übernehmen, aber „ich hoffe, dass er das Gleiche tun würde. Das hätten wir einfach nicht sein sollen.“ Was ihre Romanze mit Josh betrifft? Sie waren immer noch zusammen und lebten zusammen Nach dem Altarveröffentlicht im September 2023.

Unglücklicherweise für Marshall, der auf einen Abschluss mit Jackie hoffte, war er nicht in der Lage, seiner ehemaligen Verlobten seine Gefühle vollständig auszudrücken, da sie sich entschied, nicht an der Live-Aufzeichnung teilzunehmen und ein zuvor aufgezeichnetes Interview mit ihr zu führen Nick Und Vanessa Lachey. Aber in einem Interview mit E! verriet Marshall, dass er sich kurzzeitig mit einem Mitbewerber verbunden hatte Kacia Nach der Aufführung.

„Wir haben es versucht“, erklärte Marshall, „aber ich wollte mich von all dem dieser Erfahrung distanzieren. Es würde schwierig werden, eine Beziehung zu Kacia aufzubauen.“

In Nach dem AltarMarshall gab bekannt, dass er mit einer Freundin zusammen war DR. Chay Barnes seit einem Jahr und möchte die Ewigkeit mit ihr verbringen. „Chay ist die perfekte Frau für mich. Sie ist das Yin zu meinem Yang“, sagte er. „Gegensätze ziehen sich an. Sie ist im wahrsten Sinne des Wortes mein Gegenteil und wir passen so gut zusammen. Das ist es, was ich an ihr am meisten liebe.“