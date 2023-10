Beschriftung umschalten Robin Marchant/Getty Images

Louise Glück, Gewinnerin des Literaturnobelpreises 2020 und Poet Laureate der Vereinigten Staaten von 2003 bis 2004, ist gestorben. Sie war 80 Jahre alt.

Glücks Tod wurde am Freitag von ihrem Verleger, dem MacMillan-Imprint Farrar, Straus & Giroux, bestätigt.

„Louise Glücks Gedichte geben unserem misstrauischen, aber unstillbaren Bedürfnis nach Wissen und Verbindung in einer oft unzuverlässigen Welt Ausdruck“, sagte der langjährige Herausgeber der Dichterin, Jonathan Galassi, in einer Erklärung. „Ihre Arbeit ist unsterblich.“

Glück, eine der am meisten verehrten Dichterinnen des Landes, ließ sich von der griechischen Mythologie, ihrem eigenen Leben und sogar alltäglichen Dingen inspirieren. Zum Beispiel ihr Gedicht über das Sterben, Die wilde Iris, wird aus der Perspektive einer Blume erzählt:

„Am Ende meines Leidens / gab es eine Tür. / Höre mich an: das, was du Tod nennst / ich erinnere mich.“

„Louises Stimme war völlig eigen, immer geschickt und seltsam. Sie baute das Terrain der Lyrik auf – machte sie neu und sang gleichzeitig ihre tiefe Vergangenheit“, sagte die Dichterin Tess Taylor. „Die Gedichte kämpften mit Schönheit. In ihnen steckte eine große Kühnheit.“

Im Laufe seiner rund fünf Jahrzehnte dauernden Karriere gewann Glucks knappe, prägnante Verse zahlreiche Auszeichnungen, darunter den Pulitzer-Preis, die National Humanities Medal und den National Book Award. Sie wurde veröffentlicht in Der New Yorker Und Der Atlantic Monthlyund war Frederick-Iseman-Professor für die Praxis der Poesie an der Yale University.

„Louise war eine transformative Mentorin für so viele Dichter“, sagte die Dichterin und Lehrerin Dana Levin, deren Karriere begann, nachdem Glück 1999 ihre erste Sammlung für den American Poetry Review/Honickman First Book Prize ausgewählt hatte. „Sie hatte eine unheimliche Fähigkeit zu sehen.“ das eigenwillige Genie, das in einem jungen Dichter steckt, und war wirklich begeistert, dabei zu helfen, es weiterzuentwickeln.

Glück wurde 1943 in New York geboren. Ihr erstes Buch sei 28 Mal abgelehnt worden, sagte sie in ihrer Nobelbiografie. Auf die Veröffentlichung folgte eine lange Schreibdürre.

Doch schließlich wandte sich der Dichter wieder dem Schreiben zu. „Dass es überhaupt passiert ist, ist ein Wunder“, sagte sie.