Es ist eine bemerkenswerte Änderung des Drehbuchs für eine der denkwürdigsten Nebenfiguren der Trump-Jahre. Und es kam zu einer der unwahrscheinlichsten Paarungen in Washington D.C., etwas, das die Lager insgeheim anerkennen, auch wenn sie es ungern persönlich besprechen. Als sie wiederholt nach ihrer gutmütigen Beziehung gefragt wurden, lehnten sowohl DeJoy als auch Podesta eine Stellungnahme ab.

Im Mittelpunkt der Partnerschaft der beiden steht das Bestreben, bis 2028 66.000 Elektrofahrzeuge beim USPS einzuführen, was wiederum Teil einer umfassenderen Initiative zur Erweiterung der USPS-Flotte um 106.000 neue Fahrzeuge ist. Die Initiative wurde durch 3 Milliarden US-Dollar aus dem Inflation Reduction Act unterstützt, einer von der Biden-Regierung ins Leben gerufenen Finanzierungslösung, so eine Person aus DeJoys Umfeld, der Anonymität gewährt wurde, weil sie nicht befugt war, öffentlich über die Diskussionen zu sprechen.

Während der Pressekonferenz vor dem USPS-Hauptquartier im vergangenen Dezember zur Bekanntgabe der Initiative dankte DeJoy Podesta für seinen „Fokus … darauf, den Ball voranzutreiben“ bei dem Projekt. Er bemerkte, dass die beiden sich etwa fünf Jahre zuvor drei oder vier Stunden lang getroffen hatten, und fragte sich, ob Podesta sich an ihn erinnerte.

Podestas Antwort war schon aus der Nähe zu hören. „Du bist unvergesslich!“ er schrie. Später dankte er DeJoy, als er auf dem Podium an der Reihe war.

In der offiziellen Ankündigung der USPS-Investition in Elektrofahrzeuge drückte DeJoy namentlich seinen Dank für Podesta aus.

„Die Fahrzeuginitiative des Postdienstes und ich persönlich haben vom Gemeinschaftsgeist von John Podesta, leitendem Berater des Präsidenten und Leiter des Office of Energy Innovation, sowie führenden Vertretern des Council on Environmental Quality und des Climate Policy Office profitiert “, sagte er in der Erklärung.

Privat ist DeJoy mittlerweile davon überzeugt, dass er ein Klimapionier ist.

„Was ich ihn sagen höre, ist, dass der Postdienst das umweltfreundlichste Lieferunternehmen des Landes sein wird und dass es so wäre, als würde man nicht auf Recycling verzichten“, sagte die Person, die DeJoy nahe steht. „Er sagt scherzhaft, dass er zwischen Elektrofahrzeugen und der Reduzierung unseres Transportnetzes und unseres eigenen CO2-Fußabdrucks den Nobelpreis für Umwelt bekommen wird.“

Das Thema Elektrofahrzeuge war nicht das erste Mal, dass DeJoy mit dem Weißen Haus von Biden zusammenarbeitete. Er arbeitete mit der Regierung bei der Initiative zusammen, Covid-19-Tests per Post zu verteilen, und setzte sich bei republikanischen Gesetzgebern dafür ein, die von den Demokraten befürwortete Postreformgesetzgebung zu unterstützen.

„Er versteht seine Rolle als Unparteiischer im Moment“, sagte die Person, die DeJoy nahe steht.

DeJoys Kritiker können kaum glauben, dass er einen unpolitischen Charakter angenommen hat. Zum Zeitpunkt seiner Wahl, kurz vor der Wahl 2020, wurde er als Trump-Megaspender kritisiert – ein Kumpel, der nicht nur darauf bedacht war, die Privatindustrie auf Kosten des USPS anzukurbeln. Ihm wurde auch vorgeworfen, versucht zu haben, die Postzustellung des Landes zu sabotieren, um die Wahl zu vereiteln.

Alle damaligen Gouverneure des USPS wurden von Trump ernannt, und DeJoy war ein Produkt ihrer Wahl. DeJoys Frau war Trumps Wahl als US-Botschafterin in Kanada, obwohl sie nie bestätigt wurde, und sie fungierte als stellvertretende Vorsitzende der Kommission des Präsidenten für Stipendien des Weißen Hauses. Kurz nach Bidens Amtseinführung forderten Dutzende Abgeordnete den Präsidenten auf, einen völlig neuen Gouverneursrat zu ernennen.

Allerdings war DeJoy nicht immer auf derselben Seite wie die Biden-Regierung. Anfang 2022 gab der USPS seine Absicht bekannt, eine kleinere Anzahl von Elektrofahrzeugen anzuschaffen. Doch das Weiße Haus war nicht erfreut über die dürftigen grünen Verpflichtungen.

Der erste Kontakt aus dem Weißen Haus verlief nicht gut, so die Person, die DeJoy nahe steht. Der USPS ging davon aus, dass die Regierung versuchte, sie zum Handeln zu zwingen. DeJoy betonte, dass sich der USPS nur eine begrenzte Menge leisten könne und dass die Behörde nur über eine begrenzte Kapazität zur Unterstützung von Elektrofahrzeugen verfüge.

Die Angelegenheit wurde in der Hierarchie des Weißen Hauses nach oben verschoben. Und letztendlich wurde die Anstrengung zu einer Eins-zu-Eins-Verhandlung zwischen Podesta und DeJoy. Die beiden sprachen häufig, manchmal mehrmals pro Woche, und machten Fortschritte. Mit etwas Unterstützung der Verwaltung wuchs die Zahl der Elektrofahrzeuge, die der USPS erhalten konnte.

„Ich habe den Eindruck, dass sie sich auf Anhieb verstanden haben, weil sie beide eher praktische Menschen sind und sich gegenseitig dabei unterstützt haben, ihre Arbeit zu erledigen, und dann haben sie angefangen, darüber zu reden, wie man das erreichen könnte“, sagte die Person, die DeJoy nahe stand . „Meiner Meinung nach stellten sie schnell fest, dass jeder von ihnen bereit war, dem anderen zu helfen, solange der andere die Parameter verstand.“

Allerdings ist es unwahrscheinlich, dass sich DeJoy zu einem vollwertigen Verbündeten der Demokraten entwickelt. Die Person fügte hinzu, dass er sich sicherlich wieder politisch engagieren werde, sobald er wieder Privatmann sei. Es ist auch nicht ganz klar, ob er die Ereignisse des Jahres 2020, insbesondere die Kampagnen gegen ihn, vollständig hinter sich gelassen hat.

„Ich weiß nicht, dass du das jemals hinter dir lässt. Ich meine, das hinterlässt irgendwie eine Narbe“, sagte die Person, die DeJoy nahe stand.