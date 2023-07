Lotto Dstny-teambaas Stéphane Heulot wird nicht über die Leistung von Caleb Ewan bei der Tour de France informiert. Der Australier hielt den ersten Tag in der folgenden Etappe zur Besteigung des Grand Colombier.

„Ik ben zeer ontgoochheld. Zo stap je niet uit de Tour“, sagt Heulot tegen de Belgische Krant Het Nieuwsblad. „Hij heeft gewoon het hoofd latein hangen. Op een way was ik no goed word over kan zeggen.“

Das Angebot des 29-jährigen Ewan war nicht so aufregend. Der Sprinter hatte am Donnerstag einige Minuten vor dem Rennen einen Tag später als der Letzte im Ziel.

Bij Lotto Dstny ist die ganze Tour rund um das Ewan-Gebäude. Am ersten Tag der Tour sprintete Jasper Philipsen als Achter auf den achten Platz. Aber ich wusste nicht, dass der Australier mehr brauchte, um in den Massasprints vorbeizukommen.

Danach äußerte sich Kurt van de Wouwer, Sportmanager von Lotto Dstny, kritisch zu den Leistungen von Ewan. „Hij was total niet op de afspraak“, sagt de Belgium am Meer.

Heulot hatte einen Tag später kein Wort mehr über Ewan. „Ein Renner mit Zijn-Status, der sich noch nicht regeneriert hat, tut es nicht. Misschien war hart, was Kurt sagte, aber eine echte Kampagne reagierte mit dem Bene op zo’n Artikel. Der Geeft niet op. En as je dat wel Dann ist es wie nie zuvor Rennen und Sport.

Es ist das letzte Jahr, in dem Ewan in der Tour nach Hause reist. Er hat in der letzten Runde in Frankreich Erfolg gehabt, nachdem er im Jahr 2020 den letzten Sieg errungen hatte. Ein Jahr später war der Sprinter weitaus besser als im Vorjahr, was sein bestes Ergebnis war: ein achter Platz in der Saison.