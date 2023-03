Met Chelsea gegarandeerd van een plek in de kwartfinale van de Champions League, en met Manchester City en Liverpool die nog steeds strijden om door te komen, moet je weten wanneer de loting voor de laatste acht en de halve finales zal plaatsvinden en wie erbij betrokken zal zijn.

Chelsea zijn tot nu toe de enige Engelse ploeg die door is naar de kwartfinales na een overwinning van Borussia Dortmund met 2-1 op totaal in de laatste 16.

Manchester City En Liverpool zijn de andere Premier League-teams die nog de kwartfinales kunnen bereiken, waarbij beide teams deze week hun terugwedstrijd spelen.

Afbeelding:

Chelsea versloeg Borussia Dortmund in de laatste 16





Stad gezicht RB Leipzig op dinsdag in het Etihad Stadium nadat de ploeg van Pep Guardiola in de heenwedstrijd in Duitsland op een 1-1 gelijkspel werd gehouden.

Liverpool staat ondertussen voor een gigantische taak in hun poging om een ​​5-2 achterstand in de heenwedstrijd tegen titelverdediger ongedaan te maken Real Madridmet de terugwedstrijd op woensdag in Bernabeu.

Maar Tottenham zal niet betrokken zijn bij de loting nadat hij naar buiten hinkte AC Milaan 1-0 in totaal.

Afbeelding:

AC Milan schakelde Tottenham uit en bereikte de kwartfinales





Bayern München En Benfica zijn ook door, met Inter Milaan of Porto En Eintracht Frankfurt of Napels in de hoop bij de laatste acht te komen.

Hier is alles wat je moet weten voorafgaand aan de trekkingen van de kwartfinales en halve finales…

Wanneer zijn de kwartfinales en halve finales?

De trekkingen vinden plaats op vrijdag 17 maart om 11.00 uur Britse tijd in Nyon, Zwitserland, op het hoofdkantoor van de UEFA.

U kunt de loting volgen met Sky Sports’ liveblog, zodat je alles hier kunt volgen.

Hoe werken de trekkingen?

Afbeelding:

De lotingen voor de kwartfinales en halve finales van de Champions League vinden vrijdag om 11.00 uur plaats





De acht winnaars van de laatste 16 zijn betrokken bij een open kwartfinale en halve finale trekking.

Er zijn geen plaatsingen en geen landenbescherming, dus clubs kunnen te maken krijgen met tegenstand uit hetzelfde land. Ze kunnen ook teams tekenen waar ze eerder in de groepsfase tegen speelden.

Om administratieve redenen zal er ook een laatste loting plaatsvinden om de ’thuisploeg’ te bepalen voor het paradepaardje in Istanbul, Turkije op 10 juni.

Wie zullen er in de kwartfinales en halve finales staan?

AC Milaan

Bayern München

Benfica

Chelsea

Manchester City of RB Leipzig (1-1 na heenwedstrijd)

of RB Leipzig (1-1 na heenwedstrijd) Napoli of Eintracht Frankfurt (2-0 na heenwedstrijd)

Porto of Inter Milaan (0-1 na heenwedstrijd)

Real Madrid of Liverpool (5-2 na heenwedstrijd)

Wanneer zijn de kwartfinales?

De heenwedstrijden van de kwartfinales worden gespeeld op dinsdag 11 april en woensdag 12 april.

De terugwedstrijden worden gespeeld op dinsdag 18 april en woensdag 19 april.

Wanneer zijn de halve finales?

De heenwedstrijden van de halve finales vinden plaats op 9 en 10 mei en de terugwedstrijden op 16 en 17 mei.

Wanneer is de finale?

De finale vindt plaats op 10 juni in het Ataturk Olympisch Stadion in Istanbul, Turkije.