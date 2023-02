Arsenal is in de laatste 16 van de Europa League gelijkgespeeld tegen Sporting Lissabon, waarbij Manchester United tegenover Real Betis staat.

Mikel Arteta’s Gunners-ploeg – die finalisten werden verslagen in de editie 2018/19 van de competitie en de halve finale bereikte in 2020/21 – reist volgende maand naar Lissabon om het op te nemen tegen de ploeg van Ruben Amorim, die momenteel vierde staat in de Primeira Liga , in het eerste been.

Ondertussen verwelkomt Manchester United – dat sinds november slechts één keer in alle competities heeft verloren – Real Betis, geleid door ex-Manchester City-baas Manuel Pellegrini, op Old Trafford voor de heenwedstrijd.

Elders nemen Bundesliga-titelkandidaten Union Berlin het op tegen Union Saint-Gilloise, terwijl Roma – die de derde plaats in de Serie A bezetten – het opneemt tegen Real Sociedad.

De heenwedstrijden van de laatste 16 wedstrijden vinden plaats op donderdag 9 maart, de terugwedstrijden een week later op donderdag 16 maart. De loting voor de kwartfinales vindt plaats op vrijdag 17 maart.

Loting Europa League laatste 16:

Union Berlin vs Union Saint-Gilloise

Sevilla tegen Fenerbahçe

Juventus vs Freiburg

Bayer Leverkusen vs Ferencvaros

Sporting CP tegen Arsenal

Manchester United tegen Real Betis

Roma tegen Real Sociedad

Shakhtar Donetsk tegen Feyenoord