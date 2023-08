Die Playoffs sind gespielt und die letzten Tickets für die Europa-League-Saison 2023/24 sind vergeben. Fußballfans sehen der Auslosung im Grimaldi Forum in Monaco (Freitag, 13 Uhr) mit Spannung entgegen. Nach dem Qualifikationsrückspiel am Donnerstag wird klar sein, welche 32 Teams in der Gruppenphase starten werden.

Damit wissen auch die beiden qualifizierten Bundesligisten SC Freiburg und Bayer Leverkusen, gegen wen sie ab dem 21. September an den sechs Spieltagen antreten könnten. Die genaue Zusammensetzung der vier Töpfe wird die UEFA allerdings erst am Freitagmorgen bestätigen.

Die 32 Teilnehmer der Europa League 2023/24 im Überblick

West Ham United

Liverpool FC

AS Rom

Ajax Amsterdam

FC Villarreal

Bayer Leverkusen

Atalanta Bergamo

Glasgow Rangers

Sporting Lissabon

Slavia Prag

Stade Rennes

Olympiakos Piräus

Betis Sevilla

LASK

Olympique Marseille

Qarabag Agdam

Molde FK

Brighton & Hove Albion

Scherif Tiraspol

Royal Union SG

Sc Freiburg

Sparta Prag

Maccabi Haifa

Sturm Graz

FC Toulouse

AEK Athen

FC TSC

Servette FC

Panathinaikos Athen

Rakow Tschenstochau

Aris Limassol

BK Häcken

Die wichtigsten Rahmentermine der Europa-League-Saison 2023/24 im Überblick

Auslosung der Gruppenphase: 1. September 2023

1. Spieltag: 21. September 2023

2. Spieltag: 5. Oktober 2023

3. Spieltag: 26. Oktober 2023

4. Spieltag: 9. November 2023

5. Spieltag: 30. November 2023

6. Spieltag: 14. Dezember 2023

Play-off-Auslosung: 18. Dezember 2023

Play-Off-Spiele: 15./22. Februar 2024

Auslosung Achtelfinale: 24. Februar 2023

Achtelfinale: 7./14. März 2024

Auslosung Viertelfinale und Halbfinale: 15. März 2024

Viertel Finale: 11./18. April 2024

Semifinale: 2./9. Mai 2024

Finale: 22. Mai 2024 im Aviva Stadium in Dublin