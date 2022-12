Los Angeles Rams fordern NFL-Quarterback Baker Mayfield von Verzichtserklärungen | NFL-Nachrichten

Quarterback Baker Mayfield hat eine weitere NFL-Chance erhalten, diesmal von den LA Rams

Der frühere Draft-Pick Nr. 1, Baker Mayfield, erhält eine weitere Chance, seine Karriere zu retten, diesmal mit dem amtierenden Super-Bowl-Champion LA Rams.

Die Rams forderten Mayfield am Dienstag von den Verzichtserklärungen ab, einen Tag nachdem die Carolina Panthers nach nur fünf Monaten die Verbindung zum angeschlagenen Quarterback abgebrochen hatten.

Die Rams (3-9) verloren am Sonntag ihr sechstes Spiel in Folge gegen die Seattle Seahawks, wobei John Wolford unter der Mitte startete. Bei Matthew Stafford, bei dem einige Wochen zuvor eine Gehirnerschütterung und eine Nackenverletzung diagnostiziert worden waren, wurde nach dem Spiel eine Wirbelsäulenprellung festgestellt, die wahrscheinlich seine Saison beendete.

Die Rams hatten Wolford und Bryce Perkins als die anderen Quarterbacks auf ihrer Liste, obwohl Wolford mit einer Nackenverletzung zu kämpfen hat und am geschätzten Übungsbericht vom Montag als nicht teilnehmend aufgeführt wurde.

Obwohl ihre Chancen, einen späten Lauf für einen Wildcard-Platz zu machen, gegen Null gehen, forderten die Rams den 27-jährigen Mayfield für die Schlussstrecke und erbten die 1,35 Millionen Dollar, die noch auf seinem Vertrag stehen.

Der Umzug der Rams verhinderte möglicherweise auch, dass ein Quarterback-bedürftiger NFC West-Rivale, die Division führenden San Francisco 49ers, Mayfield beanspruchen konnte, da die Rams in der Verzichtsverfügung vor den 49ers lagen.

Die 49ers haben die Quarterbacks Trey Lance und Jimmy Garoppolo durch Verletzungen verloren – obwohl am Dienstag Berichte erschienen, dass Garoppolo nicht wie ursprünglich erwartet eine Fußoperation benötigen wird und für die Playoffs zurück sein könnte.

ESPN berichtete, dass die 49ers keinen Anspruch auf Mayfield erhoben hätten. Mayfield startete sechs der sieben Spiele, die er in dieser Saison spielte, und absolvierte 57,8 Prozent seiner Pässe für 1.313 Yards und sechs Touchdowns gegen sechs Interceptions.

Er war in seiner ersten Saison in Carolina, das ihn im Juli von den Cleveland Browns für eine bedingte Wahl in der fünften Runde 2024 erwarb. Die Wahl bleibt ein Fünftrundenspieler, da Mayfield nicht 70 Prozent der Snaps des Teams im QB gespielt hat.

Die Carolina Panthers haben Mayfield am Montag aus ihrem Kader entlassen

Die Panthers zahlten 5 Millionen US-Dollar von Mayfields Option für das fünfte Jahr, während die Browns etwa 10,5 Millionen US-Dollar zahlten. Mayfield stimmte zu, die verbleibenden über 3 Millionen Dollar von seinem Gehalt im fünften Jahr zu kürzen, um den Handel zu erleichtern.

Mayfield ist 30-35 als Start-QB in 65 Starts als NFL-Quarterback, seit er 2018 von den Browns zur Nr. 1 gewählt wurde. Er wurde für 98 TDs und 62 Interceptions für seine Karriere geworfen.

ESPN berichtet, dass Mayfield auf dem Weg nach Los Angeles ist und bereits am Donnerstag spielen könnte, wenn die Rams die Las Vegas Raiders besuchen.

