Deze prijsuitreiking was een volle bak.

Lori Loughlin En Candace Cameron Bure herenigd op de rode loper tijdens de 30e jaarlijkse Movieguide Awards op 10 februari.

Het paar, dat naast elkaar speelde in Vol huis, werden zij aan zij gezien tijdens het evenement. Voor de gelegenheid droeg Lori een roze satijnen pak, terwijl Candace een crèmekleurige midi-jurk droeg.

Lori en Candace poseerden niet alleen samen op het tapijt, maar het paar reikte ook samen een prijs uit op het podium. Het evenement was Lori’s eerste prijsuitreiking sinds haar vrijlating uit de gevangenis nadat ze was veroordeeld voor haar betrokkenheid bij het landelijke toelatingsschandaal.

Voordat Lori haar straf kreeg, werd Candace gevraagd Vandaag of ze iets te zeggen had over de juridische problemen van haar medespelers. Candace weigerde destijds commentaar te geven op de kwestie, maar merkte ook op dat de Vol huis familie heeft een sterke band.