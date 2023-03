De rockband Lord of the Lost is geselecteerd om Duitsland te vertegenwoordigen op het komende 67e Eurovisie Songfestival (ESC), dat in mei van dit jaar in Liverpool wordt gehouden.

De groep uit Hamburg, bekend om hun extravagante kostuums en spectaculaire optredens, won de voorronde in Keulen, waar acht zangers en bands het tegen elkaar opnamen.

‘Bloed & Glitter’ bij ESC

Lord of the Lost werd beschouwd als de favoriet om de voorronde te winnen. Hun album “Blood & Glitter” kwam eerder dit jaar op nummer 1 binnen in de Duitse albumcharts.

Bovendien toerde de band vorig jaar wereldwijd met de beroemde hardrocklegende Iron Maiden, wat bijdroeg aan hun wereldwijde aantrekkingskracht.

Vorig jaar toerde Lord of the Lost wereldwijd met de legendarische Iron Maiden Afbeelding: Rolf Vennenbernd/dpa/foto alliantie

Een internationale jury uit acht landen kende de helft van de punten toe in de voorronde, de andere helft werd bepaald door het publiek.

Ondanks dat hij slechts 43 punten van de jury ontving en op de vijfde plaats eindigde, won Lord of the Lost het publiek met 146 punten, waardoor ze naar de eerste plaats in het algemeen klassement werden gekatapulteerd.

ESC-finale verschoven naar VK

Het Kalush Orchestra uit Oekraïne won vorig jaar de ESC-finale en traditiegetrouw organiseert het winnende land de volgende wedstrijd.

Vanwege de aanhoudende Russische oorlog tegen Oekraïne besloot de European Broadcasting Union de finale echter naar het VK te verplaatsen.

De ESC-finale vindt plaats op 13 mei in Liverpool.

