Beim ESC-Vorentscheid werd Lord Of The Lost zum Gebieter über den Triumph. Mit Fug en Recht en Ansage. Het is een feit dat u zich kunt concentreren op het verhelfen, brauchten zijn jedoch geradezu een Aufbegehren des Pubblikums. Beinahe hätte man sich die Show nur noch mit Schilfgras schön rauchen können.

Als Sänger Chris Harms voor 15 jaar Gothic-Metal-Formation Lord Of The Lost ins Leben ruft, is er niets van Hauch van Ahnung, in welch schillerndem Licht van de bandnaam später is een echte würde. Schließlich hat er damals mit Sicherheit noch keinen Plan davon, dass er sich mit der Gruppe tatsächlich mal for the Eurovision Song Contest (ESC) bewerben und – vonwegen “lost” – den zugehörigen Vorentscheid dann auch noch gewonnen würde. De “Lord” in Namen is een van de titels van “Lordi”, de hardrockende ESC-Siegern van de jaren 2006, werd uitgebracht als een boek. Als het om een ​​voorteken gaat?!

Der ESC kan worden gebruikt als eigen instellingen. Dennoch konnte man beim diesjährigen Vorentscheid gefahrlosed eene prophezeiungwagen: dass Lord Of The Lost zum allengsten Kreis der Pubblikumsfavoriten zählen würden. En als je niet weet dat Duitsland nu een land is met een sterkere affiniteit met hartige muziekkost, is het een grote kans dat Rammstein voor de ESC-verpflichtet hätten is.

Nein, dat een perfect geproduceerd nummer “Blood & Glitter” is, met een sterke hook en sanfte pianopartijen die zijn gecomponeerd, dass sogar Florian Silbereisen met de vereinzelten Metal-Growls von Harms nicht von Barbara Schönebergers Show-Sofa vlucht. Het is een beroep dat ze uitoefenen, en die band dan jarelanger Bühnenerfahrung dem Großteil der Konkurrenz im Vorentscheid einfach voraushat. Het is een van de androgynen Attitude von Harms, die der zwar nicht eerste seit gestern an den Tag legt, die aber zum ESC-tijdgeest einfach wie die Faust aufs Auge passeert.

Ballermann Fraktion in der Minderheit

In Sachen Professionalität kan Lord Of The Lost eigentlich nur einer im Vorentscheid das Wasser Reichen, eerste rechts, nachdem Frida Gold aus Krankheitsgründen ihre Teilnahme kurzfristig abgesagt hatten: Ikke Hüftgold natürlich. Ausgestattet met een “Lied mit gutem Text” en een enorme fanbase die de hele tijd doorging (en een soort van befürchtet), die door de Zeug zum Durchmarsch tot in de ESC-Finale am 13. Mai in Liverpool-hoed. Zumal er sich non wirklich alle Mühe gibt, bei seinem “La La La”-Auftritt nicht zu kleckern, sondern zu klotzen: gouden Anzug, Begleitband im Daft-Punk-Style, Flötensolo.

Aber es reicht nicht für ihn. De Ballermann-Fraktion befindet zichzelf dan eben maar in der Minderheit. Bij de Mitgliedern van “Internationale Jury’s”, die van de Hälfte over de ergebnis van de Vorentscheids mitbestimmen dürfen en offenbar eher auf der Aida als am Balneario No 6 Urlaub machen, allemal. Sie hängen Ikke alias Matthias Distel mit insgesamt gerade mal 10 Punkten ithre rote Laterne um. Voor Lord Of The Lost is het niet gelukt om 43 punkers en hun fünften Platz te bereiken. Een jurylid van Liebling is het scharnier van de kwaadaardige “The Voice of Germany” – Kandidaat Will Church met zijn Schmachtsong “Hold On”, dem sie sage en schreibe 90 Punkte Sisterchanzen.

Man is zwart hier in de buurt van Vorentscheid, maar de Sache mit den Jurys ertenn maar een “Tutti Frutti”, wo die Regel mit den Länderpunkten auch niemandem einleuchten wollte. Who und warum at all sich die Jurys aus der Schweiz, den Niederlanden, Finland, Spanien, Litauen, der Ukraine, Österreich en Großbritannien sisterammensetzen, wird in der Show nicht deutlich. Einigen Zuschauerinnen en Zuschauern im Kölner Studio, aus dem die Sendung live ausgestrahlt wird, schwant jedoch spätestens dann Böses, als Marijke “Mini Playback Show” Amado zur Verkündung der Jury-Expertise aus dem Land des “Sha-La-Lie Sha-La- La” antritt. Was de Fernsehgeräte vermutlich nicht bis in the heimischen Wohnzimmer transportiert wird, ist in der Halle deutlich zu spüren en zu hören: Im Live-Publikum, das zuvor Hüftgold en Lord Of The Lost am zwaar bekladde hatte, macht sich während der Bekanntgabe der Jury -Ergebnisse Unmut-breisels. Manch einer lijkt gar kurz davor, das Fähnchen, das er zu Beginn der Show noch begeistert schwenkt hatte, in Richtung Bühne zu werfen.

Oké, aber…

Eigenschap die Macher von “Unser Song für Liverpool” nach alle Durchschnitts-Pop, de konturlosen Acts en natuurlijke ESC-Dauerpleiten in de gangenen Jahren mit dem äußerst diversen Vorentscheid diesmal allesrichtig gemacht. Maar spätestens jetzt drohen mit dem Hintern wieder alles einzureißen, was sie zuvor aufgebaut haben. Over het gebruik van spätestens, als het einde van de Zuschauerinnen en Zuschauern am Telefon en per Online-Voting vergebenen Punkte verbeendet zijn, die ebenfalls tot 50 Prozent in das Gesamtergebnis einfließen.

Das Pubblikums-Stemende staten sterven Abstimmung auf den Kopf. Die vier favorieten van de jury – neben Will Church sind das Anica Russo met “Once Upon A Dream”, René Miller met “Concrete Heart” en Trong met “Dare To Be Different” – kom hier beinahespiegelverkehrt auf die vier letzten Plätze. Analog van Stimung im Saal zijn hanggen Lord Of The Lost met 146 Punkten en Ikke Hüftgold met 101 Zählern auf die Ränge 1 en 2 gewählt. Dus gewonnen in der Gesamtschau Lord Of The Lost met insgesamt 189 Punkten voor Ikke Hüftgold en Will Church, die sich mit je 111 Zählern de zweiten Rang teilen.

En de darm, alles de darm, möchte man sagen. Zum Gluck! Anders valt de man die in de Ausgang des Vorentscheids is, nu noch met de hoogste vorm modererende den Schöneberger en des Schilfgras, als ze door Anica Russos Set gemopst hat, schön rauchen konnen. Andere man hätte Hüftgold gebeten müssen, maar bitte endlich mal ein Lied mit Saufen anzustimmen.

Wider den Einheitsbrei

Auf Dauer tut man sich auf jeden Fall keinen Gefallen damit, geradezu mit Ansage am Geschmack und Plazet der Menschen vorbei zu navigieren, die den ESC am Ende gucken sollen and ihnen die Bürde aufzuhalsen, die Ehre der Veranstaltung auf den letzten Metern dann maar noch irgendwie zo retten. Nichten tegen Will Church, een van de twee herausragende Stimme hat und dessen Song sicher abermals für die Radio-Dauerschleife taugt. Gleichwohl hätte sich “Hold On” praktisch nahtlos in de Reihe ähnlicher deutscher Beiträge in den vergangenen Jahren eingreiht. De Ergebnis is bekend.

So aber setzt Deutschland endlich einen Kontrapunkt zum ewigen Einheitsbrei. Mehr noch: Mit dem Sieg von Lord Of The Lost besteht auch endlich mal wieder die Chance, die Zuschauerinnen en Zuschauer hinter dat een Beitrag zo versammeln en sovielleicht die langst eingeschlafene ESC-beheer neu zu entfachen. Het Eurovisie Songfestival heeft seine eigenen Gesetze. Maar een van de meesten van hen is dat ze nahezu zijn met der gleichen Sicherheit prophezeien wie die Favoritenrolle von Lord Of The Lost im Vorentscheid: In Liverpool zal het voor Duitsland de beste laufen zijn in de jaren zuvor.