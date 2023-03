Afgelopen maart, na een verrassende unanieme stemming in de Amerikaanse senaatskamer, leek het erop dat er geen tijd meer was voor de eeuwenoude gewoonte om twee keer per jaar de klok te verzetten.

Het probleem was echter dat sommige senatoren zich niet precies bewust waren van de gevolgen van hun unanieme stemming om de daglichttijd permanent te maken.

Dat betekent dat vergelijkbare wetgeving, die vorige week opnieuw is ingevoerd, deze keer misschien niet zo gemakkelijk door de Senaat zal vliegen. En het deed vragen rijzen over de vraag of er misschien een mooie toekomst is voor Canadezen die het hele jaar door de daglichttijd willen behouden.

“Persoonlijk ben ik negatiever dan vorig jaar”, zegt Thomas Gray, assistent-professor politieke wetenschappen aan de Universiteit van Texas in Dallas. “Het is vorig jaar door de Senaat gepasseerd, maar het is zeker aangenomen omdat mensen niet opletten.”

Amerikaanse rekening geblokkeerd, verlopen, opnieuw ingevoerd

Deze zaterdag zetten de meeste Canadezen en Amerikanen hun klok een uur vooruit als onderdeel van de zomertijd, wat betekent dat het ’s ochtends donkerder is, maar ’s avonds meer zonlicht. In het najaar wordt de klok een uur teruggezet en keert de standaardtijd terug.

Sommige wetgevers in de VS proberen echter een einde te maken aan de tweejaarlijkse routine en het hele jaar door daglicht in te stellen.

De Senaat keurde het wetsvoorstel goed, de Sunshine Protection Act genaamd, hoewel een procedure bekend staat als unanieme instemming, wat betekent dat het alleen via stemstemming werd aangenomen, waarbij de normale debattijd en het aantal stemmen werd omzeild.

Maar het voorgestelde wetsvoorstel was maandenlang vastgelopen in de House Energy and Commerce-commissie. Het liep later af aan het einde van de laatste zitting van het Congres.

De Republikeinse senator Marco Rubio uit Florida heeft de Sunshine Protection Act opnieuw ingevoerd om de daglichttijd permanent te maken. Hij hoopt een einde te maken aan wat hij noemt het ‘domme’ ritueel van twee keer per jaar de klok verzetten. (AP)

Vorige week heeft een van de sponsors en leidende kruisvaarder van het wetsvoorstel, de Republikeinse senator Marco Rubio uit Florida, de voorgestelde wetgeving opnieuw in de Senaat ingediend.

“Dit ritueel van twee keer per jaar de tijd veranderen is stom”, zei Rubio in een verklaring. “Het vergrendelen van de klok heeft een overweldigende tweeledige en populaire steun. Dit congres hoop ik dat we dit eindelijk voor elkaar kunnen krijgen.”

Provincies noemen behoefte aan consistentie met staten

De toekomst van het wetsvoorstel zal nauwlettend in de gaten worden gehouden door Canadezen die daglichttijd tot norm willen maken. Sommige provincies beloven al jaren om de tijdsverandering achterwege te laten, maar hebben aangegeven dat er behoefte is aan consistentie met de Amerikaanse staten voor de vertragingen.

“We wachten op wat er in de Verenigde Staten gebeurt, want afstemming heeft grote voordelen, vooral voor belangrijke provincies waar de handel op het spel staat.,” zei de bedrijfsprofessor Werner Antweiler van de University of British Columbia (UBC), die de kwestie heeft gevolgd.

De premier van British Columbia, David Eby, zei dat het standpunt van de provincie om de tweejaarlijkse tijdwisseling te willen beëindigen en “synchroon” te blijven met de Amerikaanse staten aan de westkust, niet is veranderd

In BC is vier jaar geleden wetgeving aangenomen om de provincie toe te staan ​​permanent op daglichttijd te blijven. Maar de toenmalige premier John Horgan zei dat de verandering ervan afhangt of Washington, Oregon en Californië hetzelfde doen.

In Ontario heeft premier Doug Ford gezegd dat voor een omschakeling de staat New York ook de tijdsverandering moet schrappen, terwijl de premier van Quebec, François Legault, heeft gezegd dat hij openstaat om de daglichttijd permanent te maken.

Voorstanders van daglichttijd het hele jaar door zeggen dat het kinderen in staat zou stellen later buiten te spelen, auto-ongelukken, seizoensgebonden depressies en criminaliteit zou verminderen.

John Scott van Scotiabell bereidt de torenklok bij brandweerkazerne nr. 315 in Toronto voor op de overgang naar zomertijd in maart 2019. Elke lente en herfst klimt Scott op klokkentorens in Toronto om de tijd te veranderen. (Frank Gunn/De Canadese pers)

Medische gemeenschap ondersteunt standaardtijd

Sommigen in de medische gemeenschap zijn ook tegen de twee keer per jaar wisselende tijd, bezorgd dat naar voren springen gepaard gaat met een verhoogd risico op hartaanvallen en beroertes. Maar ze pleiten ervoor om het hele jaar door de standaardtijd aan te houden, omdat ze zeggen dat donkere ochtenden niet synchroon lopen met de natuurlijke circadiane ritmes van het lichaam.

Sommige staten hebben wetgeving ingevoerd om een ​​einde te maken aan het wisselen van klokken, terwijl sommige staten voorstellen dit alleen te doen als aangrenzende staten hetzelfde doen. En zoals de Washington Post meldde, hebben ten minste 19 staten de afgelopen jaren wetten uitgevaardigd of resoluties aangenomen die hen in staat zouden stellen om het hele jaar door daglichttijd op te leggen.

Het probleem is zeldzaam in DC omdat het niet specifiek is voor slechts één partij – er zijn Republikeinse en Democratische voor- en tegenstanders.

“Het is een beetje een regionale kwestie”, zei Gray, de professor politieke wetenschappen, die afgelopen maart in DC werkte als congreslid en aanwezig was bij de stemming.

Hij zei dat veel senatoren geschokt waren toen het wetsvoorstel door de senaat werd aangenomen en dat sommigen dachten dat ze stemden over iets “volstrekt onschadelijks”.

De senatoren, zei hij, werden door de media gevraagd waarom ze stemden zoals ze deden. “En dan antwoorden ze ‘Ik deed wat nu? Wat heb ik gedaan?’ “

Senator John Thune bijvoorbeeld, wiens taak het was om stemmen te tellen als een minderheidszweep, hoorde van verslaggevers dat de wetgeving was aangenomen, meldde de Washington Post destijds.

“Wiens rekening is het?” vroeg Thune. “Het passeerde?”

Senator Richard J. Durbin (D-Ill.) van de meerderheid hoorde ook van de media dat de wetgeving was aangenomen om de spring forward permanent te maken. “Wat permanent gemaakt?” hij vroeg.

Gray gelooft dat de stemming de tegenstanders van het wetsvoorstel heeft geïnspireerd om actie te ondernemen en minder zelfgenoegzaam te zijn. Nu, zegt hij, vechten beide partijen krachtig over de kwestie. “Wat voor mij de kans verkleint dat het uiteindelijk lukt.”

Maar Antweiler, de bedrijfsprofessor van UBC, is optimistischer, grotendeels omdat het Huis nu wordt geleid door Republikeinen, dus het wetsvoorstel dat door een van hen is ingediend, zal gemakkelijker worden aangenomen.

“Het laatste huis werd gerund door Nancy Pelosi, en ze had niet echt veel tijd om zich te concentreren op een agenda die niet dicht bij die van hen lag”, zei hij.

“En hoewel (het wetsvoorstel) tweeledig was, bleef het in feite steken in een commissie. Het werd niet vooruitgeschoven vanwege wat leek op politieke overwegingen.”