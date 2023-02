Longstaff-Doppelpack bringt Newcastle ins Carabao-Cup-Finale

Newcastle erreichte das Carabao Cup-Finale, nachdem es im Halbfinale an Southampton vorbeigekommen war. Die Gastgeber erzielten an diesem Abend einen 2:1-Sieg, wodurch das Gesamtergebnis des Halbfinals auf 3:1 gebracht wurde. Es ist das erste Pokalfinale des Klubs seit 1999, eine Niederlage im FA-Cup-Finale gegen den Triple-Gewinner Manchester United.

Die Elstern gingen mit einem Vorteil in das Spiel am Dienstag. Newcastle schlug Southampton im Halbfinal-Hinspiel dank eines einzigen Tors von Joelinton. Der Verteidiger der Saints, Duje Caleta-Car, wurde spät im Spiel der letzten Woche vom Platz gestellt, um alle Hoffnungen auf ein Comeback zunichte zu machen.

Ein unwahrscheinlicher Torschütze schickt Newcastle ins Finale des Carabao Cup

Newcastle baute seine Führung am Dienstagabend mit einem Tor innerhalb von fünf Minuten schnell aus. Sean Longstaff brachte die Gastgeber nach einem schönen Auftaktspiel mit Teamkollege Kieran Trippier in Führung. Bruno Guimarães begann die Sequenz mit einem schönen Geschick, um den Ball in Richtung Tor zu bringen. Longstaff fand Trippier, der einen Pass zurück zum Mittelfeldspieler legte. Longstaff beendete den Zug mit einem sauberen Abschluss in die untere Ecke des Netzes.

Obwohl Longstaff nicht sehr oft trifft, war er an diesem Abend noch nicht fertig. Rund 16 Minuten später verdoppelte der 25-jährige Mittelfeldspieler die Führung seines Teams. Miguel Almiron platzierte einen Suchball in der Box, der zufällig Longstaff fand. Der Pass ging eher zu einem gefährlichen Bereich auf dem Spielfeld als zu einem tatsächlichen Spieler. Trotzdem erzielte Longstaff sein zweites Tor des Abends. In der aktuellen Saison ging er mit nur einem Tor ins Spiel.

Adams schnappt sich ein Tor zurück für Southampton

Southampton antwortete jedoch acht Minuten später mit einem Tor. Ein schlampiger Rückpass von Joe Willock fand Che Adams am Rand des Strafraums. Der schottische Nationalspieler traf mit einem spektakulären Distanzschuss am abtauchenden Nick Pop vorbei.

Guimarães wurde nach einem schrecklichen Zweikampf mit etwa 10 verbleibenden Minuten vom Platz gestellt. Der Brasilianer zeigte einen gefährlich hohen Zweikampf und wurde nach Intervention des VAR die Rote Karte gezeigt. Die Visiting Saints konnten den Mannvorteil jedoch nicht nutzen und verloren das Spiel.

Newcastle wurde zuvor vor 24 Jahren im letzten Pokalendspiel von Manchester United mit 0:2 geschlagen. Die beiden Mannschaften könnten in diesem Jahr beim bevorstehenden Carabao-Cup-Finale sehr wohl wieder gegeneinander antreten. United liegt derzeit nach dem Hinspiel ihrer Begegnung mit 3: 0 vor Nottingham Forest.

