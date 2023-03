London’s Met Police racistische, vrouwonvriendelijke en homofobe, vernietigende rapportvondsten – POLITICO

LONDEN — De Metropolitan Police zit vol met ‘institutioneel’ racisme, vrouwenhaat en homofobie, concludeerde een zinderend rapport over de grootste Britse politiemacht.

De officiële beoordeling – gedurende twaalf maanden uitgevoerd door voormalig topambtenaar Louise Casey in de nasleep van een groot aantal spraakmakende misdaden waarbij Met-officieren betrokken waren – waarschuwt dat de Londense strijdmacht het vertrouwen van het Britse publiek heeft verloren. Premier Rishi Sunak zei dat het vertrouwen in de Met “enorm beschadigd” is, terwijl de Londense burgemeester Sadiq Khan zei dat het rapport “een van de donkerste dagen in de geschiedenis” van de strijdmacht markeerde.

De bevindingen komen in de nasleep van de ontvoering, verkrachting en moord van Sarah Everard door Met-officier Wayne Couzens. Vorige maand nog werd voormalig Met-officier David Carrick – eveneens vertrouwd om het parlement en diplomatieke sites te bewaken als onderdeel van een eliteteam – veroordeeld tot levenslang in de gevangenis voor het misbruiken van meerdere vrouwen terwijl hij bij de politie zat.

De review identificeert een aantal gevallen waarin vrouwelijke, homoseksuele of etnische minderheidsagenten werden mishandeld of misbruikt door collega’s, en bespot een pestende “jongensclub” -cultuur waarin roofdieren “te veel plekken hadden om zich te verstoppen”.

In een situatie die in het rapport wordt genoemd, werd een politieagente die een senior collega beschuldigde van meerdere aanrandingen, bestempeld als een leugenaar en een herrieschopper door de mensen met wie ze werkte. In een ander geval werd een vrouwelijke officier die aangaf door een collega te zijn verkracht, vervolgens gedwongen om naast hem te werken.

Casey’s recensie gaat ook in op wijdverbreid pesten, vaak langs racistische, seksistische of homofobe lijnen. In een voorbeeld ontdekte een “geschokte” moslimofficier dat er spek in de laarzen in zijn kluisje was gestopt, terwijl een op de vijf LGBTQ+ Met-medewerkers zei homofobie te hebben ervaren binnen de politie.

Het rapport beschrijft hoe de Met er niet in is geslaagd prioriteit te geven aan de bescherming van vrouwen en kinderen.

Casey legt uit hoe het gebruik van kapotte koelkasten en diepvriezers – gebruikt om bewijsmateriaal op te slaan door de eenheid voor zedendelicten – leidde tot het schrappen van verschillende verkrachtingszaken. Een officier vertelde de review dat het opsporingspercentage voor verkrachtingszaken zo laag is dat het “in principe in Londen is gelegaliseerd”.

De evaluatie wijst op ingrijpende bezuinigingen die de dienst tussen 2010 en 2019 hebben “misvormd”, en waarschuwt dat de strijdmacht mogelijk moet worden opgesplitst als er geen substantiële verandering komt.

“Als er niet voldoende vooruitgang wordt geboekt op de punten van verdere beoordeling, moeten meer radicale, structurele opties worden overwogen, zoals het opdelen van de Met in nationale, specialistische en Londense verantwoordelijkheden, om ervoor te zorgen dat de dienstverlening aan Londenaren prioriteit krijgt”, beveelt Casey aan. .

De peer identificeerde ook “ernstige kwesties van cultuur en gedrag” bij twee gespecialiseerde Met-eenheden. Casey riep op om een, de parlementaire en diplomatieke beschermingseenheid die verantwoordelijk is voor de bescherming van het parlement, effectief te ontbinden, aangezien het een “donkere hoek van de Met is waar slecht gedrag gemakkelijk kan gedijen”. Zowel Couzens als Carrick dienden in deze eenheid.

In reactie op het rapport verontschuldigde ontmoetingscommissaris Mark Rowley zich en zei hij de “ontnuchterende” bevindingen “volledig te accepteren”.

In een interview met Sky dinsdag zei Rowley echter dat hij de term “institutioneel racistisch” niet zou gebruiken om de kracht te beschrijven.

Onder druk gezet door de BBC of zijn eigen dochters nu de politie in Londen konden vertrouwen, weigerde Sunak dit te doen en zei alleen: “Natuurlijk moeten we het antwoord op die vraag ja hebben. Het is duidelijk dat het vertrouwen in de politie op dit moment enorm is geschaad door de dingen die we het afgelopen jaar hebben ontdekt.”