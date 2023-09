Die Londoner Polizei teilte am Montag mit, dass sie einen Vorwurf des sexuellen Übergriffs gegen den britischen Komiker und Schauspieler Russell Brand erhalten habe.

Die Polizeierklärung folgte den von veröffentlichten Vorwürfen Die Sunday Times Die Zeitung und der Sender Channel 4 berichteten, vier Frauen hätten Brand zwischen 2006 und 2013 sexuelle Übergriffe vorgeworfen, darunter eine mutmaßliche Vergewaltigung in seinem Haus in Los Angeles.

Brand hat die Anschuldigungen zurückgewiesen und behauptet, alle seine sexuellen Beziehungen seien „völlig einvernehmlich“ gewesen.

Bekannt wurde der Komiker als Kommentator der Reality-Show Big Brother. Anschließend spielte er Hauptrollen in den US-Filmen „Forgetting Sarah Marshall“ (2008) und „Get Him to the Greek“ (2010) und war kurzzeitig mit der Sängerin Katy Perry verheiratet.

In jüngerer Zeit hat sich Brand als politischer Kommentator und Videoblogger eine Anhängerschaft erworben, wobei einige seiner Videos COVID-19-Verschwörungstheorien und Fehlinformationen über Impfstoffe enthalten.

Was hat die Polizei gesagt?

Die Polizei teilte mit, dass sie seit der Veröffentlichung der Medienberichte Zeugenaussagen über einen mutmaßlichen Übergriff im Londoner Stadtteil Soho im Jahr 2003 erhalten habe.

„Beamte stehen in Kontakt mit der Frau und werden sie unterstützen“, heißt es in der Erklärung der Metropolitan Police.

„Wir haben zuerst mit gesprochen Die Sunday Times am Samstag, 16. September, und haben seitdem weitere Annäherungsversuche unternommen Die Sunday Times und Channel 4, um sicherzustellen, dass jeder, der glaubt, Opfer eines Sexualdelikts geworden zu sein, weiß, wie er dies der Polizei melden kann.“

Drei ehemalige Arbeitgeber von Brand – die BBC, Chanel 4 und die britische Produktionsfirma Banijay – haben Untersuchungen zu den Vorwürfen eingeleitet.

Markenauftritte abgesagt, verschoben

Der Komiker sollte am Dienstag im Theatre Royal Windsor eine Stand-up-Aufführung geben, eine Show, die nun abgesagt wurde.

Die Tourveranstalter von Brand sagten in einer Erklärung, dass sie weitere Auftritte verschieben würden.

„Wir verschieben diese wenigen verbliebenen Wohltätigkeitsveranstaltungen für Suchterkrankungen, das machen wir nicht gerne – aber wir wissen, dass Sie Verständnis haben werden“, heißt es in der Erklärung.

Brand wurde auch von der Talentagentur Tavistock Wood entlassen, die sagte, sie sei von ihm „schrecklich in die Irre geführt“ worden. Der Bluebird-Verlag sagte, er habe beschlossen, die zukünftige Zusammenarbeit mit dem Komiker zu „pausieren“.

sdi/msh (Reuters, AP, AFP)