London sieht einen weiteren „Scheiter“: Russische Besatzer verlegen das Verwaltungszentrum von Cherson

Es ist eine ihrer größten Niederlagen: Nach rund acht Monaten müssen die Russen ihre Armee aus Cherson abziehen und ihr Verwaltungszentrum für die Region verlegen. Das britische Außenministerium nennt den Rückzug eine „öffentliche Anerkennung“ der russischen Schwierigkeiten in der Region.

Nach dem Abzug aus der südukrainischen Regionalhauptstadt Cherson verlegten die russischen Besatzer ihr regionales Verwaltungszentrum in den noch von ihnen kontrollierten Teil der gleichnamigen Region. Ein großer Teil der russischen Verwaltung sei bereits in die Stadt Henichesk verlegt worden, berichteten staatliche Nachrichtenagenturen Russlands unter Berufung auf einen Sprecher der Besatzungsverwaltung Cherson.

Henichesk liegt ganz im Südosten von Cherson am Asowschen Meer und nur wenige Dutzend Kilometer von der Schwarzmeerhalbinsel Krim entfernt, die Moskau bereits 2014 annektierte. Russland hatte die Cherson-Region kurz nach Beginn seines Angriffskrieges weitgehend erobert Ende Februar. Im September annektierte der Kreml Cherson zusammen mit den ukrainischen Regionen Saporischschja, Luhansk und Donezk unter Verletzung des Völkerrechts. Schließlich kündigte Moskau unter dem Druck ukrainischer Gegenoffensiven am vergangenen Mittwoch an, seine Truppen aus allen Teilen Chersons nordwestlich des Flusses Dnjepr abzuziehen, einschließlich der Hauptstadt der Region.

Internationale Beobachter werten dies als eine der größten Niederlagen der russischen Armee in diesem Krieg. das britische Verteidigungsministerium spricht von erheblichem Imageschaden für Russland. „Der Rückzug ist eine öffentliche Anerkennung der Schwierigkeiten, mit denen die russischen Streitkräfte am Westufer des Flusses Dnipro konfrontiert sind“, hieß es in London.

Wallace: Die Russen stellen den Krieg zunehmend in Frage

Der britische Verteidigungsminister Ben Wallace sprach von „einem weiteren strategischen Fehlschlag“. Die russische Einnahme von Cherson zu Beginn des Krieges war das einzige Mal, dass Russland ein wichtiges Ziel erreicht hatte. Würde die Stadt wieder aufgegeben, würden sich die Menschen in Russland immer mehr fragen, wozu der Krieg gut sei.

Das Ministerium bezweifelte, dass Russland Truppen und Material in kürzester Zeit evakuiert habe. Vielmehr dürfte der Abzug bereits am 22. Oktober eingeleitet worden sein, als die russische Besatzungsverwaltung die Zivilbevölkerung aufforderte, die Stadt zu verlassen. Seitdem hat Russland mit den offiziell 80.000 offiziell evakuierten Zivilisten aus der Stadt vermutlich militärisches Gerät und Streitkräfte in Zivil zusammengebracht.

Das britische Ministerium sagte auch, dass Russland immer noch versuche, Einheiten aus anderen Teilen der Oblast Cherson in Verteidigungsstellungen jenseits des Dnjepr zu evakuieren. „Russische Streitkräfte haben im Rahmen dieses Prozesses höchstwahrscheinlich Straßen- und Eisenbahnbrücken über den Dnipro zerstört“, hieß es in London.