Londense Metropolitan Police sloeg in rapport – DW – 21/03/2023

Een onafhankelijk onderzoek van de Londense Metropolitan Police heeft een aantal vernietigende bevindingen opgeleverd, waaronder institutioneel racisme, vrouwenhaat en homofobie.

Het definitieve rapport van 363 pagina’s, dat dinsdag werd vrijgegeven, vond “systemische en fundamentele problemen” in de strijdmacht die “radicale hervormingen” vereisten.

Wat waren enkele bevindingen?

De evaluatie – uitgevoerd door barones Louise Casey – begon in februari 2022 en werd voltooid in maart 2023. Het identificeerde zorgwekkende trends in het korps.

“Er is institutioneel racisme, seksisme en homofobie, binnen de organisatie in termen van hoe officieren en personeel worden behandeld, en buiten de organisatie in termen van hoe gemeenschappen worden gecontroleerd”, aldus het rapport, eraan toevoegend dat de politie “vrouwen en kinderen in de steek liet”. .”

Casey ontdekte dat vrouwelijke officieren en personeel “routinematig te maken hebben met seksisme en vrouwenhaat”.

De review voegde eraan toe dat er een defensieve cultuur heerste bij de politie, waardoor zij de omvang van de problemen niet kon overzien. Dit werd geïdentificeerd als een belangrijke uitdaging bij het vaststellen van de kracht.

Bezuinigingen, samen met de sluiting van lokale politiebureaus, die effectief een einde maakten aan de gemeenschapspolitie, hadden ook bijgedragen aan de situatie die in het rapport werd aangetroffen.

Casey zei dat de Met “zichzelf moet veranderen” en dat het niet aan het publiek was “om onszelf te beschermen tegen de politie. Het is de taak van de politie om ons als publiek te beschermen.”

Waarom is de review besteld?

De beoordeling werd in 2021 uitgevoerd in opdracht van de toenmalige politiechef Cressida Dick, na de veroordeling en veroordeling van Met-politieagent Wayne Couzens voor de verkrachting van en moord op Sarah Everard.

Sinds de moord op Everard zijn er andere schokkende zaken aan het licht gekomen.

Voormalig politieagent David Carrick kreeg vorige maand levenslang voor tientallen verkrachtingen en aanrandingen die dateren uit 2002.

Carrick diende in dezelfde gewapende eenheid als Couzens, verantwoordelijk voor de bescherming van parlementsleden en buitenlandse diplomaten.

Hoe heeft de Met gereageerd?

The Met zei dat het “een rapport over zijn cultuur en normen verwelkomde en heeft opgeroepen om het als katalysator te gebruiken voor politiehervormingen.”

Met-commissaris Mark Rowley – de hoogste politieagent van Groot-Brittannië – zei tegen verslaggevers: “We hebben mensen in de steek gelaten en ik herhaal de verontschuldigingen die ik in mijn eerste weken aan Londenaren en onze eigen mensen in de Met heb aangeboden. Het spijt me.”

“Het (het rapport) wekt een hele reeks emoties op: woede, frustratie, verlegenheid… Maar bovenal genereert het vastberadenheid”, zei Rowley.

Rowley zei ook dat het rapport “tot betekenisvolle verandering moest leiden” en benadrukte “als het alleen maar leidt tot schandpaal en schuld van de uitzonderlijke meerderheid van de agenten, dan zullen alleen criminelen er baat bij hebben.”

kb/jsi (Reuters, AFP, AP, dpa)