Lokalmatador besiegt – Cool zum Rekord! Djokovic in de US Open halve finale

Topfavoriet Novak Djokovic is winnaar van de halve finales van de US-Tennis-Open en wordt meegezogen. De Amerikaans-Amerikaanse Taylor Fritz heeft de strijd aangegaan met de Stelle-setzte Servische nur in de dreiging van zaterdag een probleem, wat op 2:35 uur op maar is gebeurd glatt 6:1,6:4,6:4. Met seinem 47. Halve finale op een Grand-Slam-Turnier, dem 13. in Flushing Meadows, sicherte sich Djokovic op de alleinige Rekord.

De volgende speler is de belegering van de partie van Frances Tiafoe en Ben Shelton en doet een nieuw spel in Gastgeberland. Djokovic is niet nur noch zwei Siege von seinem 24. Grand-Slam-Triumph entfernt.Für Fritz oorlog is in achten Duell met de Superstar de achtste Niederlage. Voordat de Viertelfinale het aantal nieuwe Amerikaanse profs in Turnier-verlauving was, bleef de Satz abgeben en nu een enkele keer verloren. Pas na Satz kocht Djokovic drie Breaks tegen de Favoriten der Fans. Ik ben tijdens de wereldranglijst aan het zweten, als Turnier de toppositie overwint, hij is meer dan ooit klaar om te winnen. Hier zijn de statistieken van de wedstrijd: met 47. Halve finale bij een Grand-Slam-Turnier, dem 13. in Flushing Meadows ziet Djokovic de laatste keer dat hij zich terugtrekt en liegt nu tegen de Schweizer Roger Federer. Er is de hoogste US-Open-halve finalist van Jimmy Connors (39) voor 32 jaar.US OPEN New York (Grand Slam, 65 Mio. Dollar, Hartplatz): FRAUEN – Finale met vier tellen: Coco Gauff (USA-6) – Jelena Ostapenko (LAT-20) 6:0,6:2 MÄNNER – Finale met vier tellen: Novak Djokovic (SRB-2) – Taylor Fritz (USA-9) 6:1,6:4,6:4

Lokalmatador besiegt – Cool zum Rekord! Djokovic in de US Open halve finale

Austria News