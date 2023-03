De Lokal-TV-Portal, die bekend staat om zijn 72 Live-Streams van Lokal-TV-programma’s en offensieve kanalen in Deutschland, is beschikbaar voor apps in de Amazon Appstore, bij Google Play en in de LG Content Store . Op 14 maart vroeg de Bayerische Medien Technik GmbH (bmt) zich af.

Damit vergrößert sich die Reichweite des Local-TV-Portals auf TV-Geräten mit Amazon Fire TV en Android TV sowie from LG. Der Start im Panasonic Apps Market volgen in Kürze, hieß es. Voor tv-uitzendingen van Samsung vanaf Baujahr 2018 is Angebot beschikbaar in mei 2022 op de Samsung Smart Hub-verügbar, hieß es weiter.

Neben der HbbTV-variant, die seit zehn Jahren over Satelliet mit am Internet angeschlossen TV-Geräten empfangbar ist, er zijn nieuwe apps van Haushalten met klassieke tv-aanmeldingen via livestreams van lokale tv-programma’s en offensieve kanalen. De Lokal-TV-Portal is een initiatief der Bayerischen Landeszentrale für neue Medien. Zugunsten van lokale tv-zenders en offensieve kanalen in de deelstaten van de deelstaat hebben niet de moeite genomen om de Landessanstalt für Kommunikation Baden-Württemberg, de Medienanstalt Berlin-Brandenburg, de Medienanstalt Rheinland-Pfalz, de Sächsische Landesanstalt für privaten Rundfunk en de nieuwe Medien, de Medienanstalt Sachsen -Anhalt en die Thüringer Landesmedienanstalt am Portal teil.

„Immer more people connect ihren Fernseher with them Internet and schauen ihr Programm auf einem Smart-TV of streamen ausschließlich über one TV-Stick. Mits nieuwe apps die relevant zijn, kunnen deze apps worden gebruikt en worden toegevoegd aan de Reichsweite van lokale tv-portals. Zorg ervoor dat de Marke “Lokale TV-Portal” zich richt op de Affindbarkeit van loken Inhalten in der Angebotsvielfalt van Benutzeroberflächen”dus Frank Strässle, Geschäftsführer der bmt.

U vindt de gratis Angebot in de Juwelen App-Stores onder de titel “Lokal-TV Portal” en wordt herkend aan het Lokal-TV-Logo. Nach der Installation durch die Nutzerinnen en Nutzer erscheint das Portal onder de geïnstalleerde apps van Smart-TV-Gerätes bzw. TV-sticks. Bij TV-Geräten van LG is de Lokal-TV-Portal klaar voor installatie.

De Auswahl der Live-Streams volgt intuïtief over de Wappen der Bundesländer en de Logos der Lokal-TV-Anbieter. De verzendinformatie wordt beschreven door het gebruikte programma en het verzendbereik. Bij TV-Sendern, die beiden technisch verantwoordelijk zijn voor de Mediatheken, is de Start der Abrufangebote direkt aus der Lokal-TV-App-möglich. Mits Ausschalten des TV-Gerätes zelf opmerkt dat Lokal-TV-Portal-App de verzender ausgewählten en startte met diesem beim Einschalten.

Weitere Informationen zum Lokal-TV-Portal vind Sie unter www.local-tv-portal.de