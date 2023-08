Lohrs Lieblingsorte bewegen sich

Die Lohrer Lieblingsorte-Aktion werde am 8. August in die Fußgängerzone umziehen, teilte die Stadtverwaltung mit. Bis dahin macht das Straßenklavier eine Pause. Das für die Öffentlichkeit bespielbare Klavier befand sich zuletzt in der städtischen Anlage, wurde aber aufgrund der starken Regenfälle der letzten Tage zum Trocknen im Bauhof eingelagert. Ab dem 8. August wandert das Instrument auch in die Fußgängerzone. Die Lohrer Lieblingsorte-Aktion endet am 11. September, das Klavier bleibt bis zum 28. August dabei. Anschließend wird es in einer Online-Auktion für einen guten Zweck versteigert. Die Stadt wird außerdem die Termine der nächsten After-Work-Konzerte bekannt geben. Am 10. August um 17 Uhr spielt „PaperForJimmy“ auf dem Marktplatz. Die Band lädt zum Genießen und Feiern mit ausgewählten Liedern der letzten Jahrzehnte ein. Musiker Andy Eyrich folgt am 24. August um 17 Uhr. Der Gitarrist und Sänger spielt eine Mischung aus Blues, Soul, Rock und etwas Pop.

