De zitting is gemaakt van hetzelfde Actifit-materiaal, dat zich naar je lichaam zou moeten vormen en je koel moet houden terwijl je op het virtuele circuit bent. Ook kunt u aanpassingen doen aan de hardheid van de zitting, de stand van de rugleuning, het pedaal en de stuurplaten. Het belangrijkste verschil tussen deze cockpit en die van Playseat is dat hij voorzien is van Logitech-branding en een donkergrijs koolstofstalen frame van 37 pond in plaats van zwart.