Logan Paul war nach seinem letzten WWE-Auftritt voller Blut und Prellungen.

Der umstrittene YouTuber lieferte am Samstagabend in der Londoner O2 Arena einen überraschenden Auftritt beim Ranglistenspiel „Money in the Bank“ der Männer ab.

Logan Paul beeindruckt weiterhin im professionellen Wrestling

Paul wurde vom 20.000-köpfigen Publikum feindselig aufgenommen, bevor er gegen Ricochet, Shinsuke Nakamura, Santos Escobar, Butch, Damien Priest und LA Knight um einen garantierten Titelkampf antrat.

Der 28-Jährige war an mehreren waghalsigen Stunts beteiligt, die ihn offenbar etwas durcheinander brachten.

In den sozialen Medien teilte er ein Bild seines ramponierten und blutigen Rückens.

Allerdings hat er den Beitrag mit der Überschrift „Ich mag diesen WWE-Sport“ versehen, was darauf hindeutet, dass er plant, hier zu bleiben, nachdem er kürzlich bekannt gegeben hat, dass es sein Ziel ist, Wrestling-Champion zu werden.

Pauls Rückenverletzung schien aufgetreten zu sein, als er und Ricochet, der einen Spanish Fly versuchte, unbeholfen durch zwei Tische am Ring fielen.

„Maverick“ sprang auch vom obersten Seil auf Priest, der auf einer Leiter lag, in einem Stunt, der seinen ehemaligen Rivalen und Geschäftspartner KSI beunruhigte.

Der Engländer saß am Ring und warf seinem Freund eine Flasche PRIME zu, der urkomisch einen Schluck nahm, bevor er wieder aufstand, um weiter zu kämpfen.

Letztendlich tat Paul nicht genug, um den Sieg zu sichern, und Priest erholte sich und wurde beim letzten Pay-per-View-Event der WWE Mr. Money in the Bank.

Jake Pauls älterer Bruder wechselte 2021 zum ersten Mal zum Wrestling.

Logan hatte mehrere überraschend beeindruckende Auftritte, bevor er einen offiziellen WWE-Vertrag unterzeichnete und einen großen Sieg über seinen ersten Rivalen, The Miz, errang.

Paul rief den unbestrittenen WWE-Universal-Champion Roman Reigns hervor und sie kämpften letzten November bei Crown Jewel, wobei der Internet-Star für seine Leistung bei der Niederlage großen Beifall erhielt.

Seitdem ist der Amerikaner bei Royal Rumble, WrestleMania 39 und Elimination Chamber aufgetreten.

Es sieht so aus, als würde er zu einer festen Größe in der WWE werden, nachdem er einem neuen Mehrjahresvertrag zugestimmt hat, der ihm eine stärkere Beteiligung und Auftritte bei der kürzlich mit der UFC fusionierten Promotion ermöglicht.

Obwohl Paul seine Zukunft der WWE widmet, hofft er auch, Weltmeistertitel im Boxen und MMA zu gewinnen.

Es ist wahrscheinlich, dass er in den nächsten Jahren in mehreren Kampfsportarten antreten wird, nachdem er zuvor im Ring gegen KSI und Floyd Mayweather antrat und zu einem UFC-Kampf mit dem britischen MMA-Star Paddy Pimblett aufgerufen hatte.