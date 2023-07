Logan Paul hat herzerwärmende Aufnahmen seines Heiratsantrags an Nina Agdal veröffentlicht und zeigt, wie seine geheimen Pläne beinahe durchkreuzt wurden.

Der YouTuber und heutige WWE-Star gab am Sonntag in den sozialen Medien bekannt, dass er sich nach etwas mehr als einem Jahr Beziehung mit Agdal verlobt hat.

5 Pauls überraschender Plan, Agdal einen Heiratsantrag zu machen, wurde beinahe vereitelt Bildnachweis: Logan Paul YouTube

5 Aber er konnte es ausspielen Bildnachweis: Logan Paul YouTube

5 Dann holte Paul eine Schachtel mit einem Ring heraus, Agdal war geschockt Bildnachweis: Logan Paul YouTube

5 Nachdem er auf ein Knie gefallen war, stellte er erfolgreich die große Frage Bildnachweis: Logan Paul YouTube

Auf Bildern war zu sehen, wie er die Frage am Comer See in Italien stellte, mit der Überschrift: „Verlobt mit meiner besten Freundin.“

Paul und Agdal waren beide sichtlich erfreut über die Bilder, als sie sich auf einer Hotelterrasse vor einer atemberaubenden Kulisse umarmten.

Nur einen Tag nach der Ankündigung lud er auf seinem YouTube-Kanal ein Video darüber hoch, wie er sich auf den großen Moment vorbereitete.

Allerdings drohten seine Pläne in den Wochen zuvor direkt vor Agdals Augen zu scheitern.

Paul sprach über die Freisprecheinrichtung mit einem seiner Partner bei PRIME, der Getränkemarke, die er zusammen mit seinem Internetstar KSI leitet.

„Warte, warte, warte, oh, oh, oh, das könnte auch im Summer Slam-Video vorkommen“, sagte er, während Agdal nur ein paar Meter entfernt saß.

Sein Partner antwortete daraufhin mit: „Ja, dann haben Sie ja ein Angebotsvideo.“

„Vielleicht …“, antwortete Paul panisch, bevor er gefragt wurde, ob die Pläne nicht stimmten, sagte aber: „Nein, nein, nein.“

Dann enthüllte er, dass er ihr als Lockvogel ein Paar Ohrringe gekauft hatte, nur für den Fall, dass sie etwas hörte, bevor schließlich der große Moment kam.

„Du würdest also gerne hier heiraten, wie wäre es mit einer Verlobung?“ fragte er, bevor er eine Kiste aus einem Busch auf der Terrasse holte.

Nach einem tiefen Atemzug sagte er: „Nina, ich liebe dich so sehr. Du bist die Liebe meines Lebens, du bist das Mädchen meiner Träume. Ich hätte nie gedacht, dass ich dich finden würde, und jetzt, wo ich es habe, will ich es nie mehr.“ dich gehen zu lassen.“

„Es tut mir leid, ich bin so beschissen“, fügte er hinzu und kämpfte gegen die Tränen, bevor er fragte: „Baby, willst du mich heiraten?“

5 Anschließend konnte das Paar ihren Eltern die freudige Nachricht mitteilen Bildnachweis: Logan Paul YouTube

Agdal antwortete sehr schnell mit „Ja“, als sich das glückliche Paar umarmte.

Dann fragte sie, ob Paul ihren Vater gebeten hätte, sie zu heiraten, aber er sagte urkomisch: „Das muss ich tun.“

Das Video zeigt dann, wie sie mit Agdals Eltern und Paul zu Abend essen, um den Segen bitten und dann verraten, dass sie bereits früher am Tag verlobt sind.

Ihr Vater war jedoch damit einverstanden, denn die Hochzeitsglocken sollten künftig läuten, wenn das Paar den Bund fürs Leben schließt.