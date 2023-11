Logan Paul besiegte Rey Mysterio in seinem erst achten Karrierekampf im professionellen Wrestling und gewann die US-Meisterschaft Kronjuwel Premium-Live-Event gestern (Sa., 4. November 2023) in Riad, Saudi-Arabien. Bedeutet das, dass er jetzt, da er ein WWE-Champion ist, viel mehr als nur Teilzeit arbeiten wird?







Zum Glück hat ihn unser alter Freund Marc Raidmondi von ESPN genau das gefragt und die folgende Antwort erhalten:

„Ich glaube, ich muss. Du musst dir Raw ansehen. Du musst dir SmackDown ansehen. Ich werde einige Überraschungsauftritte hinlegen und diesen Wrestlern zeigen, wer der wahre König ist.“

Der US-Titel war exklusiv für Freitagabend SmackDown aber schon während der Vorbereitung des Matches mit Mysterio war Paul zu sehen Monday Night Raw. Er arbeitet im Rahmen des Free Agent-Status, der diese Art von Freiheit ermöglicht, auch wenn WWE sich selten an die eigenen Markensplit-Regeln hält.

Wir müssen abwarten, was in naher Zukunft für Paul passiert, aber so wie es klingt, werden wir nicht lange warten müssen.

