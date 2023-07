In Berlin soll ein Löwe entkommen sein. Die Polizei sucht nach dem Raubtier. © picture Alliance/dpa

Am Donnerstag soll in Berlin eine Löwin gesichtet worden sein. Die Polizei fahndet auch nachts weiter nach dem Tier und warnt davor, das Haus zu verlassen. Eine weitere mögliche Sichtung.

21.07.2023 07:01:00

Am Donnerstagmorgen (20. Juli) lesen die Menschen in Berlin eine schockierende Nachricht. Im Süden Berlins soll in der Nacht ein Wildtier entkommen sein – laut Polizei könnte es sich um eine Löwin handeln, sagte ein Polizeisprecher in Brandenburg.

Die Suche nach dem Tier dauerte über Nacht. Die Sprecherin der Berliner Polizei sagte, dass rund 220 Polizisten im Einsatz seien.

Allerdings sahen weder Zeugen das Tier noch einmal, noch fanden sie Spuren und meldeten sie in der Nacht. Die Suche wird am Freitagmorgen fortgesetzt. „Gegen 7 Uhr morgens sollten die Suchmaßnahmen wieder ordnungsgemäß beginnen“, sagte ein Sprecher der Polizei Brandenburg. Nach Angaben des Kleinmachnower Bürgermeisters Michael Grubert sollen dann auch professionelle Tierspürer zum Einsatz kommen.

Löwin vermutlich am Donnerstag wieder gesehen

Der Königsweg im Bezirk Steglitz-Zehlendorf war bereits am Nachmittag gesperrt worden. Zuvor gab es Hinweise darauf, dass sich die Löwin im Bereich des Waldfriedhofs Zehlendorf aufhielt, wie die Polizei auf Twitter mitteilte. Anschließend wurde das Gebiet durchsucht. Es gab jedoch keine Hinweise oder Spuren, dass das Tier tatsächlich dort war. Das gesuchte Raubtier könnte am Donnerstag im Grenzgebiet zwischen Berlin und Brandenburg erneut gesichtet worden sein. Das sagte eine Sprecherin der Berliner Polizei.

An der Suche sind Tierärzte und der Stadtjäger beteiligt. Es sollten eine Nachtsichtbrille und eine Nachtsichtdrohne verwendet werden. „Wir werden im Einsatz sein, bis das Tier gefunden ist“, sagte Sprecherin Ostertag. Der Einsatz konzentriert sich auf den Raum Zehlendorf, wo es zu den möglichen Sichtungen kam.

Über allem steht die Frage: Wo kommt die Löwin her? Zumindest nicht aus den Zoos, Tierparks und Zirkussen dieser Region, wie die Polizei in der Nacht herausfand. Niemand hat dort eine große Katze vermisst. Private Eigentümer seien in Kleinmachnow nicht bekannt, sagte Oberbürgermeister Michael Grubert (SPD) auf einer Pressekonferenz. Er sprach von einer „ernsthaften Situation“.

Die Anwohner werden mit Lautsprecherdurchsagen der Polizei und Warn-Apps gewarnt. Sie sollten ihre Häuser vorerst nicht verlassen. Von Waldspaziergängen solle man Abstand nehmen, sagt ein Sprecher der Polizei West.

Die Gemeinde Kleinmachnow reagierte

Die beschauliche Gemeinde Kleinmachnow, die direkt an Berlin grenzt, wurde von der Durchsuchung kalt erwischt. „Wenn ich heute früh um 6 Uhr nicht von einer Person der Feuerwehr gerufen worden wäre, von der ich wusste, dass sie mir um 6 Uhr keine Geschichte erzählen würde (…), hätte ich das zunächst für einen Scherz gehalten“, sagte Oberbürgermeister Michael Grubert (SPD). „Es ist einfach ein anderer Arbeitstag. Ich habe noch nicht bekommen, was ich wollte.“

Nach Angaben eines dpa-Reporters wirkte am Donnerstagmorgen in der Gemeinde alles völlig normal. Von der Suche nach einem gefährlichen Raubtier gab es kaum Anzeichen. Radfahrer waren unterwegs, Hundebesitzer, Menschen auf dem Weg zur Arbeit oder zum Einkaufen. Die Arbeiten wurden auf Baustellen durchgeführt. Für die Suche waren bereits in der Nacht Hubschrauber im Einsatz.

Die Gemeinschaft versuchte, dem Alltag seinen Lauf zu lassen, ohne zu viele Risiken einzugehen. Deshalb ließ Kleinmachnow die Kindergärten geöffnet, bat aber darum, dass die Kinder auf dem Gelände bleiben. Der Wochenmarkt wurde reduziert. Ein Café im Zentrum soll die Türen geschlossen halten. Das Leben ging wie gewohnt weiter, viele Menschen waren auch zu Fuß oder mit dem Fahrrad unterwegs. Was auf die Suche nach einer Löwin hindeutete, war die teilweise anwesende Polizei.

Es gab Hinweise darauf, dass sich das Tier im Bereich des Waldfriedhofs aufhielt #Zehlendorf könnte aufhören. Das Gebiet wurde durchsucht. Es gab keine Hinweise oder Spuren, dass das Tier tatsächlich dort war.

^tsm — Polizei Berlin (@policeberlin) 20. Juli 2023

Ein Twitter-Nutzer teilte am Donnerstagabend ein Video, das die Löwin in Kleinmachnow zeigt. Die Ermittlungsbehörden halten das Video für echt. Polizeibeamte hätten die Raubkatze, vermutlich eine Löwin, auch nachts gesehen, sagte eine Sprecherin der Behörden.

Derzeit fehlt keine Löwin

Die Polizei weiß noch nicht, woher das entflohene Raubtier kam. Zoos, Tierparks, Zirkusse und Tierschutzeinrichtungen wurden überprüft. „Keine Löwin wird vermisst“, sagt ein Sprecher der zuständigen Polizeidirektion.

Einsatzkräfte suchten mit Hubschraubern in Kleinmachnow und den angrenzenden Gemeinden nach dem Tier. Wer das Tier sieht, sollte sicherheitshalber sofort ins Haus oder Auto gehen und die Polizei verständigen.

Nach Angaben der Polizei erfuhren sie durch Zeugen von dem Wildtier. Sie nahmen Videos auf, in denen die Großkatze ein Wildschwein jagte und tötete. Kleinmachnow liegt am südlichen Stadtrand von Berlin. Die Stadt hat rund 20.000 Einwohner.

Können Löwen privat gehalten werden?

Wie Florian Eiserlo, Wildtierexperte der Tierschutzorganisation „Vier Pfoten“, der Rheinischen Post am Donnerstag sagte, ist es in Deutschland nicht verboten, Tiere wie Löwen als Haustiere zu halten. Es ist möglich, dass ein Raubtier sich frei bewegen kann.

Eiserlo erklärt, dass man die Haltung natürlich anmelden muss und auch eine Baugenehmigung braucht. In einigen Bundesländern sind es nur 100 Quadratmeter für einen Puma oder 200 für einen Tiger. „Es ist nicht besonders riesig“, sagt er der Rheinischen Post.

In Brandenburg sind 23 Löwen registriert. Das teilte das Landesumweltamt auf Anfrage mit. Dies sind Zirkusse, Zoos und Privatwohnungen.

In Brandenburg gibt es keine Gefahrtierverordnung, die die Haltung von Großkatzen vorsieht und ähnlich wie Hunde Regeln und Verbote erlässt. Nach Angaben der Behörden erfahren die Veterinärämter in der Regel nur Informationen über die Haltung der gewerblichen Tierhaltung.

Nach Angaben des Bundeslandwirtschaftsministeriums ist die private Wildtierhaltung im Tierschutz- und Naturschutzrecht geregelt. Auch die Haltung exotischer Tiere ist zum Teil durch Verordnungen zum Schutz der öffentlichen Sicherheit und Ordnung geregelt – das ist Landessache.

Das letzte Thema, das besprochen wurde, war 2020 im Zusammenhang mit Tigern. Die Netflix-Dokumentation „Tiger King“, in der es um die Zucht von Großkatzen geht, beschäftigt sich mit der Haltung der Tiere. „Auch in Deutschland ist die Privathaltung nicht strikt verboten: In vielen Bundesländern ist es derzeit noch möglich, einen Tiger oder Löwen im Garten zu halten, wenn die Haltung den Richtlinien entspricht“, sagt die Tierschutzorganisation PETA.

Peta kritisiert die Haltung von Großkatzen als Haustiere. Die Tiere sollten nicht als „Statussymbol“ missbraucht werden. In Gefangenschaft ist eine artgerechte Haltung von Wildtieren nicht möglich.

Wie verhält man sich, wenn man einem Löwen begegnet?

Ein Wildtierexperte rät Anwohnern, bei der Begegnung mit der Löwin nicht plötzlich zu handeln. Das Wichtigste sei, dass die Tiere das Gefühl hätten, die Situation unter Kontrolle zu haben, sagte Heribert Hofer, Direktor des Leibniz-Instituts für Zoo- und Wildtierforschung.

Zu vermeiden ist der Überraschungseffekt, etwa wenn eine Löwin plötzlich mit einem Menschen konfrontiert wird. Dies könnte zu Reaktionen führen, da sich das Tier gefährdet fühlt und sich daher möglicherweise wehrt.

Was passiert mit der Löwin?

Das Schicksal der Löwin ist noch unklar, wenn sie gefunden wird. Eine Sprecherin des Landkreises Potsdam-Mittelmark sagte, es seien ein Tierarzt und zwei Jäger mit Waffen vor Ort gewesen. Wenn das Tier gefunden wird, wird entschieden, ob es betäubt oder erschossen werden soll. Kleinmachnows Bürgermeister setzte bei Bedarf auf Gefangennahme und Betäubung.

Der Tierarzt beschrieb mögliche Probleme: Trifft man einen solchen Löwen mit einem Pfeil, fällt er nicht sofort um und schläft ein. Es dauert einige Minuten, bis das Narkosemittel sediert ist, auch abhängig von der Art des Narkosemittels.

Theoretisch wäre es auch möglich, es abzuschießen. „Je nachdem, wie die Situation von Tierarzt und Polizei eingeschätzt wird, wird das Tier in solchen Situationen auch erschossen. Natürlich muss man darauf achten, dass keine Menschen in der Nähe sind. So einfach ist das auch nicht“, sagte May.

dpa/quel/bani