Die Suche nach der streunenden Großkatze in den Orten Kleinmachnow, Teltow und Stahnsdorf im Süden Berlins sorgt bundesweit für Aufsehen.

Da bislang keine Institution das Tier, vermutlich eine Löwin, als vermisst gemeldet hat, stellt sich die Frage: Woher kommt es? Eine Theorie ist der Schwarzmarkt.

Was Tierschützer sagen, ist alarmierend. In einer Studie der Organisation „Pro Wildlife“ im Auftrag des Bundesumweltministeriums untersuchten Forscher den Tierhandel mit exotischen Säugetieren, Reptilien und Amphibien zwischen 2017 und 2019 in Deutschland.

33 Löwenangebote in sechs Monaten

Die Biologin Katharina Lameter erklärt: „Ein großer Teil des Handels, auch mit Löwen, ist nicht illegal, wenn Papiere und Impfungen vorliegen.“ Das Problem ist, dass es völlig unreguliert ist.“ Innerhalb von sechs Monaten fanden sie 33 Angebote für Löwen, sechs Jaguare und sechs Leoparden.

Anzeigen dafür findet man schnell im Internet, die Preise beginnen bei einigen tausend Euro – teilweise günstiger als ein Hund. „Es ist erschreckend einfach, zu einem Anbieter zu gelangen. Das ist leider wirklich krass“, fasst Lameter zusammen.

Eine Wildkatze wie die in Berlin ist nur die Spitze des Eisbergs. „Unzählige Tiere leiden schweigend in den Terrarien“, sagt der Tierschützer. In der Studie zählte „Pro Wildlife“ 100.000 Tiere, die in sechs Monaten angeboten wurden, und mehr als 2.000 verschiedene Arten wurden in einem Jahr angeboten. Fische und Vögel nicht mitgerechnet.

Ein internationales Problem

Loïs Lelanchon erinnert sich an einen ähnlichen Fall, der sich 2019 in Frankreich ereignete. Damals schlich ein Panther in der Kleinstadt Armentières umher. Lelanchon koordiniert für den Internationalen Tierschutzfonds (IFAW) die Arbeit zur Rettung wild lebender Tiere in der EU und Nordafrika.

Die Haltung exotischer Tiere und Großkatzen sei ein internationales Problem, sagt er zu FOCUS online. „Oft stammen sie nicht aus der Wildnis, sondern werden in Gefangenschaft gezüchtet.“ Die unterschiedlichen Gesetze in den einzelnen Ländern würden ein einheitliches Vorgehen dagegen erschweren.

Nach Angaben des Tierschützers ist es schwierig, die Herkunft der Tiere festzustellen. Auch bei der aktuellen Sichtung ist klar, dass es sich um eine Raubkatze vom Schwarzmarkt handelt. „Wir vermuten, dass die Tiere wenige Tage nach der Geburt von ihren Müttern getrennt werden“, sagt Lelanchon.

Der Grund: Sie sind einfacher zu transportieren. In früheren Fällen waren private Züchter mit Verbindungen zum Zirkus beteiligt. Soziale Medien ermutigen manche Menschen, wilde Tiere zu adoptieren, sagt Lelanchon.

Käufer wollen sich auszeichnen

„Sie versuchen, es mit Babyflaschen zu füttern.“ Sie hoffen, dass dadurch eine Bindung zum Tier entsteht, sie wollen es zähmen. „Aber sie sind und bleiben Raubtiere. Wenn die Instinkte zum Tragen kommen, kann es sehr gefährlich sein.“

Aber laut Lelachon ist es vielen Käufern egal. Andere betrachten die Tiere als Trophäen oder Statussymbole. Sollten Raubtiere später ausgesetzt oder beschlagnahmt werden, müssten spezialisierte Institutionen die Kosten für die Gewährleistung artgerechter Lebensbedingungen tragen.

Da dies privat kaum möglich ist, spricht sich unter anderem der World Wide Fund For Nature (WWF) dagegen aus. Mit einem Umsatz von bis zu 20 Milliarden Euro im Jahr ist der Tier- und Pflanzenhandel ein wichtiges Geschäftsfeld innerhalb der Umweltkriminalität.

„Das ist derzeit einer der größten Treiber des Artensterbens“, sagt Katharina Hennemuth, Expertin für Wildtierkriminalität beim WWF, im Interview mit FOCUS online.

Verluste für die Herkunftsländer

Für die Herkunftsländer bedeutet der Handel mit Wildtieren auch wirtschaftliche Verluste. Ein Mangel an Tieren verringert auch die touristische Attraktivität einer Region.

Probleme wie Korruption gibt es laut Hennemuth auch entlang der gesamten Handelskette über asiatische Länder wie China und Vietnam. Nashornhörner waren beispielsweise zeitweise teurer als Gold.

Internationale Abkommen wie das Washingtoner Artenschutzübereinkommen (CITES) ermöglichen eine bessere Kontrolle. Aber auch Papiere konnten gewaschen werden und viele Reptilien und Amphibien fehlten auf der Liste. „Der Handel ist relativ unkontrolliert“, sagt Hennemuth.

Auch für die Natur ist die Entfernung der Tiere problematisch. Teilweise würden schädliche Methoden wie Steinsprengung eingesetzt, sagt Katharina Lameter von Pro Wildlife.

Viele Beschlagnahmungen in Deutschland

In den Beschlagnahmungsanalysen lag Deutschland wiederholt auf dem ersten Platz. Dies spricht im positiven Sinne für die Arbeit des Zolls, aber auch für ein hohes Handelsvolumen.

Die Haltung von Großkatzen ist hierzulande durchaus legal, sofern die Voraussetzungen erfüllt sind. Auf Bundesebene gebe es keine Regelungen zum Tier- und Artenschutz, kritisiert Lameter von „Pro Wildlife“.

Der aus Asien importierte Chytrid-Pilz hat bereits heimische Amphibien getötet, ebenso der Salamanderfresser. Es bestehen auch gesundheitliche Risiken für den Menschen.

Dies wird lediglich durch die Tierschutzbestimmungen der Länder geregelt, die die Sicherheit der Menschen gewährleisten. „Es ist ein Anfang, aber nicht weitreichend genug.“

„Die meisten Leute halten es für illegal“

In einer Umfrage von Pro Wildlife sprachen sich 81 Prozent der Teilnehmer gegen die Haltung von Wildtieren aus. „Die meisten Menschen wissen nichts von den fehlenden Vorschriften. „Sie halten das für verboten“, räumt Lameter mit einem Missverständnis auf.

Die Tierschutzorganisationen fordern daher übereinstimmend eine Positivliste. Dadurch würde geklärt, welche Tiere gehalten werden dürfen; am besten in Europa. „Hier besteht dringender Handlungsbedarf“, sagt Lameter.

Für Tierschützer ist klar: Wildtiere gehören in die freie Natur, wo sie ihre Instinkte ausleben können.